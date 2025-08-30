Thủ tướng gặp mặt hơn 250 doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng đất nước

Chiều 30.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI...

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, sau 40 năm, kinh tế đất nước từ đối diện khủng hoảng, lạm phát 3 con số, 50% số hộ trong cả nước là hộ nghèo đã hồi sinh sau công cuộc đổi mới năm 1986.

Đầu những năm 1990, cả nước chỉ có hơn 5.000 doanh nghiệp, thì con số hiện nay là hơn 970.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 30.000 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Thủ tướng chủ trì hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" ẢNH: NHẬT BẮC

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%, là mức cao nhất trong cùng kỳ gần 20 năm qua, đưa nước ta tiếp tục là nước tăng trưởng cao nhất khu vực ASEAN và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, người dân, doanh nghiệp gia tăng niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế, tăng cường đầu tư mới, mở rộng sản xuất kinh doanh. Làn sóng khởi nghiệp gia tăng mạnh mẽ.

Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao nhất từ trước tới nay. Trong 8 tháng năm nay, cả nước ước có gần 128.200 doanh nghiệp, 73.855 hộ kinh doanh thành lập mới, 80.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho biết từ ước nguyện lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ngành dầu khí Việt Nam năm 1959, tập đoàn thăm dò dầu lửa đã ra đời vào năm 1961. Đây là tiền thân của Petrovietnam.

Petrovietnam đã đạt được những kết quả và thành tựu to lớn sau 50 năm, là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đứng thứ 11 Đông Nam Á với quy mô tổng tài sản lên đến trên 1 triệu tỉ đồng và vốn chủ sở hữu trên 840.000 tỉ đồng. Tổng doanh thu đạt 599 tỉ USD. Tập đoàn này cũng đặt mục tiêu sứ mệnh "kép" bảo đảm an ninh năng lượng và kiến tạo năng lượng quốc gia với mục tiêu khát vọng vào Fortune 500 năm 2030.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, chia sẻ bên cạnh lĩnh vực viễn thông, công nghệ cao, logistics..., chức năng đội quân chiến đấu được khởi nguồn từ cách đây 15 năm, khi tập đoàn bắt đầu con đường nghiên cứu sản xuất, tham gia trực tiếp.

Đến nay, Viettel đã làm chủ nhiều khí tài chiến lược, hoàn thành nghiên cứu, chế tạo hơn 50 loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, phục vụ tốt các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Từ góc độ doanh nghiệp nước ngoài gắn bó lâu dài với Việt Nam, ông Eita Fujikawa, Tổng giám đốc Sumitomo Corporation Việt Nam, chia sẻ từ năm 1990 hoạt động tại Việt Nam, Sumitomo đã tham gia nhiều dự án quan trọng như phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các nhà máy điện cũng như những ngành công nghiệp chủ chốt khác.

Lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn đã được mở rộng rất nhiều, với dự án thành lập các thành phố thông minh, tạo ra những chuỗi siêu thị, tạo ra những dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

"Chúng tôi mong muốn góp phần giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 và trung hòa carbon vào năm 2050. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ tiếp tục nâng cao đời sống của người dân Việt Nam, tạo ra những sản phẩm xanh và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại", ông Fujikawa nói và cho biết tập đoàn cam kết thực hiện những dự án quy mô lớn của Việt Nam.