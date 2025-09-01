Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 1.9.2025: Ngân hàng nghỉ lễ 2.9, đô tự do tăng

An Yến
An Yến
01/09/2025 08:56 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng đứng yên khi đang nghỉ lễ 2.9 nhưng thị trường tự do tiếp tục tăng.

Sáng 1.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên ở mức 25.240 đồng như cuối tuần qua. Giá USD tại Ngân hàng Agribank niêm yết không thay đổi so với hôm qua khi mua chuyển khoản 26.182 đồng và bán ra 26.502 đồng. Đây cũng là giá bán ra của Ngân hàng Vietcombank trước khi nghỉ lễ 2.9. Như vậy, hiện giá bán ra của các ngân hàng thương mại đã chạm mức trần. Riêng giá USD tự do tăng 10 đồng khi mua vào lên 26.720 đồng và bán ra 26.810 đồng.

Giá USD hôm nay 1.9.2025: Ngân hàng nghỉ lễ 2.9, đô tự do tăng- Ảnh 1.

Giá USD sáng 1.9 trong ngân hàng đứng yên nhưng thị trường tự do tiếp đà tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới sáng đầu tuần đi ngang. Chỉ số USD-Index vẫn dao động xoay quanh 97,82 điểm, giảm không đáng kể so với hôm qua. Đồng USD đã tăng trở lại vào cuối tuần qua sau khi báo cáo lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khiến giới đầu tư tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ phải duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn. Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng theo, kéo dòng vốn đổ vào USD, giúp đồng tiền này mạnh lên.

Điều này trái ngược với kỳ vọng về việc Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất tại cuộc họp trong tháng 9 trước đó, qua đó đẩy đồng bạc xanh suy yếu và ghi nhận đà giảm 2% so với rổ tiền tệ mạnh như euro trong tháng 8. Phát biểu trên CNBC, ông Dan Tobon, chuyên gia chiến lược FX G10 tại Citibank, cho hay thị trường ngoại hối vẫn bị ràng buộc khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo thị trường lao động tiếp theo của Mỹ vào ngày 5.9. Trước đó, Thống đốc Fed - Christopher Waller, người được cho là đang được Tổng thống Donald Trump xem xét để kế nhiệm ông Powell làm Chủ tịch Fed, cho biết hôm thứ năm vừa qua rằng ông muốn bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng tới và hoàn toàn hy vọng sẽ có nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn...

