Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 27.8.2025: Đồng loạt tăng cùng bảng Anh, euro

An Yến
An Yến
27/08/2025 08:58 GMT+7

Giá USD trong nước tiếp tục đà tăng cùng chiều với các ngoại tệ khác.

Sáng 27.8, tỷ giá trung tâm giữa USD với VND được Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 25.273 như hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank tăng 6 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.176 đồng, bán ra 26.536 đồng. ACB mua vào lên 26.180 đồng, bán ra 26.530 đồng… Giá USD hiện tiến sát mức kỷ lục lập được vào tuần trước ở 26.560 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD bật tăng cao trở lại khi mức mua vào 26.650 đồng và bán ra lên 26.720 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do tăng 40 đồng.

Tại Vietcombank, nhiều ngoại tệ khác cũng duy trì đà tăng. Cụ thể, giá euro tăng 73 đồng và được mua vào 30.200 đồng, bán ra 31.475 đồng; bảng Anh tăng 92 đồng khi chiều mua vào lên 34.971 đồng, bán ra lên 36.091 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,38 đồng, đưa chiều mua lên 174,31 đồng và bán ra 183,53 đồng...

Giá USD hôm nay 27.8.2025: Đồng loạt tăng cùng bảng Anh, euro - Ảnh 1.

Giá USD sáng 27.8 đồng loạt tăng cùng euro, bảng Anh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 98,25 điểm, cao hơn hôm qua 0,21 điểm. Đồng bạc xanh hầu như không biến động nhiều trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã tăng 5 điểm cơ bản lên 4,94%. Theo một số nhà phân tích, lãi suất trái phiếu kỳ hạn dài tăng cao hơn do nhà đầu tư lo ngại khả năng lạm phát đi lên và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mất đi tính độc lập sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook. Theo CNBC, trong một tuyên bố sau đó, văn phòng truyền thông của Fed bày tỏ: “Quốc hội, thông qua Đạo luật Dự trữ liên bang, chỉ đạo rằng các thống đốc phải phục vụ một nhiệm kỳ kéo dài, cố định và chỉ có thể bị tổng thống bãi nhiệm ‘khi có lý do chính đáng'. Như thường lệ, Fed sẽ tuân thủ mọi quyết định của tòa án".

Một yếu tố khác cũng tác động đến tâm lý thị trường tài chính tiền tệ là việc ông Trump cho biết vào ngày 25.8 rằng ông có kế hoạch áp đặt các mức thuế quan mới “đáng kể” cũng như các hạn chế xuất khẩu con chip cho các quốc gia không xóa bỏ thuế kỹ thuật số. Điều này khiến nhà đầu tư e ngại kinh tế Mỹ sẽ còn những biến động khó lường và từ đó đồng bạc xanh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

