Giá USD hôm nay 31.8.2025: Giảm ngược chiều euro, bảng Anh

Giá USD trong nước giảm mạnh trong tuần này. Hiện Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.162 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần trước nhưng chiều bán ra giảm 18 đồng, xuống 26.502 đồng sau một tuần. Tương tự, ACB cũng tăng 10 đồng chiều mua vào sau một tuần, lên 26.180 đồng nhưng chiều bán ra giảm 20 đồng, xuống 26.500 đồng… Riêng giá USD tự do tăng 80 đồng sau một tuần khi mua vào lên 26.800 đồng và bán ra lên 26.710 đồng.

Ngược chiều đồng USD, giá nhiều ngoại tệ khác ghi nhận một tuần đi lên. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 213 đồng so với cuối tuần trước khi mua chuyển khoản lên 30.244 đồng, bán ra 31.544 đồng; bảng Anh tăng 148 đồng khi mua chuyển khoản 34.884 đồng, bán ra 36.029 đồng; yen Nhật cũng tăng 2 đồng, đưa giá mua lên 174,47 đồng và bán ra 183,83 đồng…

Giá USD giảm trong khi nhiều ngoại tệ khác tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trong nước hạ nhiệt do đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước thực hiện bán ngoại tệ kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang vào ngày 25 - 26.8 cho các tổ chức tín dụng đang có trạng thái ngoại tệ âm. Mức tỷ giá bán được ấn định ở 26.550 đồng. Cơ chế bán kỳ hạn cho phép nhà điều hành phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng tỷ giá sẽ được kiểm soát ở biên độ nhất định, đồng thời không phải ngay lập tức sử dụng dự trữ ngoại hối để can thiệp.

Giá USD thế giới cũng tăng sau một tuần. Chỉ số USD-Index đạt 97,86 điểm, tăng 0,13 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD nhích nhẹ vào cuối tuần sau khi Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,2% trong tháng trước, đúng như dự báo. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Số liệu này củng cố kỳ vọng Fed sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách trong tháng 9 tới. Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed sẽ có một đợt giảm lãi suất vào tháng 9 và thêm một lần nữa vào tháng 12. Nếu Mỹ thực hiện giảm lãi suất thì đồng bạc xanh sẽ khó tăng giá...