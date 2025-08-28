Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 28.8.2025: Đồng loạt giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/08/2025 08:29 GMT+7

Giá USD trong và ngoài nước đồng loạt giảm trong khi các ngoại tệ khác tăng giá.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng, xuống 25.268 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm USD 5 đồng, Vietcombank mua vào 26.141 - 26.171 đồng, bán ra 26.531 đồng; ACB mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.535 đồng; Vietinbank mua vào 26.180 đồng, bán ra 26.531 đồng… Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giá. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 50 đồng, mua vào lên 29.910 - 30.212 đồng, bán ra 31.487 đồng; bảng Anh tăng 110 đồng, mua vào 34.683 - 35.033 đồng, bán ra 36.155 đồng…

Giá USD hôm nay 28.8.2025: Đồng loạt giảm - Ảnh 1.

Giá USD giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm trở lại sau khi tăng mạnh, chỉ số USD - Index giảm 0,04%, xuống 98,18 điểm. Giới đầu tư đang tập trung vào các dữ liệu kinh tế của Mỹ sắp công bố để tìm manh mối về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) có giảm lãi suất trong tháng 9 hay không. Các nhà giao dịch phần lớn vẫn trong trạng thái chờ đợi, khi thị trường chuẩn bị đón báo cáo lợi nhuận từ Nvidia hôm nay và dữ liệu lạm phát cơ bản PCE vào thứ sáu. Chủ tịch Fed New York, ông John Williams cho biết, lãi suất nhiều khả năng sẽ giảm vào một thời điểm nào đó, song các nhà hoạch định chính sách cần xem dữ liệu sắp tới phản ánh thế nào về nền kinh tế để quyết định có phù hợp cắt giảm ngay tại cuộc họp tháng 9.

Đồng EUR chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6.8, giảm 0,09% xuống 1,1631 USD. Đồng bảng Anh tăng nhẹ 0,12% lên 1,3496 USD, trong khi đồng bạc xanh giảm 0,14% so với franc Thụy Sĩ và đi ngang trước yen Nhật ở mức 147,445 yen.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 27.8.2025: Đồng loạt tăng cùng bảng Anh, euro

Giá USD hôm nay 27.8.2025: Đồng loạt tăng cùng bảng Anh, euro

Giá USD trong nước tiếp tục đà tăng cùng chiều với các ngoại tệ khác.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD Ngân hàng Nhà nước ngân hàng Mỹ Lạm phát Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận