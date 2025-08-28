Giá USD hôm nay 28.8.2025: Đồng loạt giảm

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng, xuống 25.268 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm USD 5 đồng, Vietcombank mua vào 26.141 - 26.171 đồng, bán ra 26.531 đồng; ACB mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.535 đồng; Vietinbank mua vào 26.180 đồng, bán ra 26.531 đồng… Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giá. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 50 đồng, mua vào lên 29.910 - 30.212 đồng, bán ra 31.487 đồng; bảng Anh tăng 110 đồng, mua vào 34.683 - 35.033 đồng, bán ra 36.155 đồng…

Giá USD giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm trở lại sau khi tăng mạnh, chỉ số USD - Index giảm 0,04%, xuống 98,18 điểm. Giới đầu tư đang tập trung vào các dữ liệu kinh tế của Mỹ sắp công bố để tìm manh mối về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) có giảm lãi suất trong tháng 9 hay không. Các nhà giao dịch phần lớn vẫn trong trạng thái chờ đợi, khi thị trường chuẩn bị đón báo cáo lợi nhuận từ Nvidia hôm nay và dữ liệu lạm phát cơ bản PCE vào thứ sáu. Chủ tịch Fed New York, ông John Williams cho biết, lãi suất nhiều khả năng sẽ giảm vào một thời điểm nào đó, song các nhà hoạch định chính sách cần xem dữ liệu sắp tới phản ánh thế nào về nền kinh tế để quyết định có phù hợp cắt giảm ngay tại cuộc họp tháng 9.

Đồng EUR chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6.8, giảm 0,09% xuống 1,1631 USD. Đồng bảng Anh tăng nhẹ 0,12% lên 1,3496 USD, trong khi đồng bạc xanh giảm 0,14% so với franc Thụy Sĩ và đi ngang trước yen Nhật ở mức 147,445 yen.