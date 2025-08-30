Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 30.8.2025: Đô tự do tiếp tục tăng

Thanh Xuân
30/08/2025 08:53 GMT+7

Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng cao. Các ngân hàng thương mại có động thái tăng giá mua USD, trong khi bán ra giữ nguyên.

Giá USD trong ngân hàng biến động trái chiều. Vietcombank tăng giá mua USD thêm 20 đồng, lên 26.132 - 26.162 đồng, bán ra đứng yên với 26.502 đồng. ACB giữ giá USD ở mức 26.150 - 26.180 đồng chiều mua vào, bán ra 26.500 đồng. Vietinbank giảm chiều mua vào 12 đồng, xuống 26.183 đồng, bán ra 26.502 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tiếp tục tăng thêm 5 đồng, lên mức cao 26.800 đồng/USD ở chiều bán ra, mua vào 26.710 đồng.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 15 - 40 đồng, mua vào xuống 29.941 - 30.244 đồng, bán ra 31.544 đồng; yen Nhật giảm 0,25 đồng, lên 172,72 - 174,47 đồng chiều mua vào, bán ra 183,83 đồng; đô la Úc giảm 25 đồng, mua vào 16.752 - 16.921 đồng, bán ra 17.476 đồng; bảng Anh mua vào 34.536 - 34.884 đồng, bán ra 36.029 đồng…

Giá USD hôm nay 30.8.2025: Đô tự do tiếp tục tăng- Ảnh 1.

Giá các ngoại tệ giảm nhẹ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá đồng bạc xanh tăng nhẹ, chỉ số USD-Idnex tăng 0,04 điểm, lên 97,86 điểm. Giá đô tăng sau thông tin Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,2% trong tháng trước, sau mức tăng 0,3% trong tháng 6. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Các số liệu này củng cố kỳ vọng Fed sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách từ ngày 16 đến 17.9 tới. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tiền tệ hiện đang định giá 87% khả năng Fed hạ lãi suất, so với 63% cách đây một tháng.

Thêm vào đó, chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gia tăng ảnh hưởng lên chính sách tiền tệ, bao gồm nỗ lực trong tuần này để sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, đã gây sức ép lên đồng USD. Tổng thống Donald Trump đang tìm cách tái định hình Fed sau nhiều lần chỉ trích tổ chức này và Chủ tịch Jerome Powell vì không hạ lãi suất.

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR tăng 0,11% lên 1,1696 USD, còn bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3502 USD. Tính trong tháng, cả hai đồng tiền này đều tăng hơn 2%. So với đồng yen Nhật, đồng USD tăng 0,02% lên 146,985 yen, nhưng vẫn giảm 2,5% trong tháng. Đồng bạc xanh suy yếu 0,26% xuống 0,7997 franc Thụy Sĩ, qua đó giảm 1,3% trong cả tháng.

