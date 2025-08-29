Vàng miếng SJC tăng lên kỷ lục 129,3 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 400.000 đồng, mua vào 127,8 triệu đồng, bán ra 129,3 triệu đồng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 127,4 triệu đồng, bán ra 128,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 126,8 triệu đồng, bán ra 129,3 triệu đồng… Vàng miếng đã tăng 800.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tăng giá kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng nhẫn tăng thêm 400.000 đồng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 900.000 đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng lên cao nhất với 124,2 triệu đồng, mua vào 121,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 120,7 triệu đồng, bán ra 123,7 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 120,6 triệu đồng, bán ra 123,6 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 121 triệu đồng, bán ra 123,6 triệu đồng…

Giá vàng trong nước tăng trong khi kim loại quý thế giới đi xuống, giảm 9 USD, còn 3.409 USD/ounce. Điều này dẫn đến giá vàng miếng SJC đắt hơn thế giới lên 20,4 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn lên 14,7 - 15,4 triệu đồng/lượng.

Khách mua vàng vẫn không dừng lại bất chấp giá tăng mạnh. Tại Công ty SJC (TP.HCM) lượng người xếp hàng chờ mua vàng không giảm so với những ngày trước đó. Công ty SJC tiếp tục duy trì khối lượng bán ra thấp với mỗi khách 1 lượng vàng hoặc 1 chỉ vàng nhẫn. Công ty Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) bán vàng hạn chế mỗi khách 1 chỉ nhẫn tròn Vàng Rồng Thăng Long. Tùy theo tình hình thực tế, số lượng vàng bán cho mỗi chi nhánh kinh doanh có sẵn. Trong khi đó, vàng miếng SJC tạm ngưng do hết hàng.