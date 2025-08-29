Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Công ty SJC được gia công vàng miếng SJC trầy xước

Thanh Xuân
Thanh Xuân
29/08/2025 08:47 GMT+7

Tại Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC sẽ được phép gia công lại vàng miếng SJC.

Nghị định 232 cho phép Công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (sau đây được gọi là Công ty SJC) được phép gia công lại vàng miếng từ vàng miếng SJC do Công ty SJC đã sản xuất, gia công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Vàng miếng gia công có ít nhất một trong các đặc điểm: Bị trầy xước; bị đóng thêm các dấu hiệu, ký hiệu không phải của Công ty SJC. Công ty SJC chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo vàng miếng SJC được gia công là vàng miếng do Công ty SJC đã sản xuất, gia công theo quy định của pháp luật. Nghị định 232 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.10.

Công ty SJC được gia công vàng miếng SJC trầy xước- Ảnh 1.

Công ty SJC dập bao bì cho khách

ẢNH: THANH XUÂN

Theo Quyết định 1623 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 23.8.2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng, để gia công lại vàng miếng SJC, Công ty SJC gửi văn bản đề nghị NHNN cho phép gia công lại vàng miếng SJC, trong đó nêu rõ khối lượng vàng miếng SJC dự kiến cần gia công lại và thời gian gia công. Sau khi được NHNN chấp thuận, Công ty SJC thực hiện gia công lại vàng miếng SJC theo văn bản chấp thuận của NHNN dưới sự giám sát của Tổ giám sát của NHNN Chi nhánh TP.HCM.

Trong thời gian qua, Công ty SJC chủ yếu dập lại bao bì vàng miếng SJC cho khách. Một số lượng vàng miếng SJC móp méo khi lưu thông trên thị trường đang chờ được gia công lại. Trong trường hợp quy định trên có hiệu lực, thị trường sẽ có thêm nguồn cung mới.

Ngoài ra, Nghị định 232 cũng đưa ra các quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng. Chẳng hạn, xây dựng hệ thống thông tin xử lý, lưu trữ dữ liệu vàng miếng được sản xuất có những nội dung cơ bản bao gồm thông tin nguyên liệu đầu vào, thời gian sản xuất, sản phẩm đầu ra; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho NHNN theo quy định.

Doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng cũng phải có một số trách nhiệm. Trong đó, xây dựng hệ thống thông tin xử lý, lưu trữ dữ liệu giao dịch mua bán vàng miếng có những nội dung cơ bản bao gồm thông tin căn cước đối với cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, khối lượng và giá trị giao dịch của bên mua, bán; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho NHNN theo quy định của Thống đốc NHNN.

Tin liên quan

Xóa độc quyền, bao giờ có thêm nguồn cung vàng?

Xóa độc quyền, bao giờ có thêm nguồn cung vàng?

Chính thức xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho nhập khẩu vàng nguyên liệu, nhưng đến bao giờ thị trường xuất hiện nguồn vàng là câu hỏi của nhiều người hiện nay.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 128,5 triệu đồng/lượng

Khám phá thêm chủ đề

Vàng miếng SJC Công ty SJC Gia công Ngân hàng Nhà nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận