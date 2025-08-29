Công ty SJC được gia công vàng miếng SJC trầy xước

Nghị định 232 cho phép Công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (sau đây được gọi là Công ty SJC) được phép gia công lại vàng miếng từ vàng miếng SJC do Công ty SJC đã sản xuất, gia công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Vàng miếng gia công có ít nhất một trong các đặc điểm: Bị trầy xước; bị đóng thêm các dấu hiệu, ký hiệu không phải của Công ty SJC. Công ty SJC chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo vàng miếng SJC được gia công là vàng miếng do Công ty SJC đã sản xuất, gia công theo quy định của pháp luật. Nghị định 232 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.10.

Công ty SJC dập bao bì cho khách ẢNH: THANH XUÂN

Theo Quyết định 1623 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 23.8.2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng, để gia công lại vàng miếng SJC, Công ty SJC gửi văn bản đề nghị NHNN cho phép gia công lại vàng miếng SJC, trong đó nêu rõ khối lượng vàng miếng SJC dự kiến cần gia công lại và thời gian gia công. Sau khi được NHNN chấp thuận, Công ty SJC thực hiện gia công lại vàng miếng SJC theo văn bản chấp thuận của NHNN dưới sự giám sát của Tổ giám sát của NHNN Chi nhánh TP.HCM.

Trong thời gian qua, Công ty SJC chủ yếu dập lại bao bì vàng miếng SJC cho khách. Một số lượng vàng miếng SJC móp méo khi lưu thông trên thị trường đang chờ được gia công lại. Trong trường hợp quy định trên có hiệu lực, thị trường sẽ có thêm nguồn cung mới.

Ngoài ra, Nghị định 232 cũng đưa ra các quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng. Chẳng hạn, xây dựng hệ thống thông tin xử lý, lưu trữ dữ liệu vàng miếng được sản xuất có những nội dung cơ bản bao gồm thông tin nguyên liệu đầu vào, thời gian sản xuất, sản phẩm đầu ra; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho NHNN theo quy định.

Doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng cũng phải có một số trách nhiệm. Trong đó, xây dựng hệ thống thông tin xử lý, lưu trữ dữ liệu giao dịch mua bán vàng miếng có những nội dung cơ bản bao gồm thông tin căn cước đối với cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, khối lượng và giá trị giao dịch của bên mua, bán; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho NHNN theo quy định của Thống đốc NHNN.