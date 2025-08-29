Giá USD hôm nay 29.8.2025: Ngân hàng giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 33 đồng, xuống 25.240 đồng/USD. Đây là mức giảm mạnh nhất từ nhiều tháng qua. Các ngân hàng thương mại cũng giảm giá USD 34 đồng, Vietcombank mua vào còn 26.112 - 26.142 đồng, bán ra 26.502 đồng; ACB mua vào 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.500 đồng; Vietinbank mua vào 26.195 đồng, bán ra 26.502 đồng…

Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 50 đồng, mua vào lên 29.980 - 30.282 đồng, bán ra 31.560 đồng; yen Nhật tăng 0,25 đồng, lên 173,22 - 174,97 đồng chiều mua vào, bán ra 184,22 đồng; đô la Úc tăng 50 đồng, mua vào lên 16.788 - 16.957 đồng, bán ra 17.500 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm mạnh, chỉ số USD-Index xuống 0,34%, còn 97,9 điểm. Đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khi các nhà giao dịch gia tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực từ chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tác động nhiều hơn đến chính sách tiền tệ, trong bối cảnh ông tìm cách sa thải bà Lisa Cook, một trong các Thống đốc của Fed. Bà Cook đã đệ đơn kiện, cho rằng Tổng thống Trump không có thẩm quyền bãi nhiệm bà.

Một số thông tin kinh tế Mỹ công bố khả quan đã giúp giá USD thu hẹp mức giảm. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cải thiện và GDP tăng trưởng cao hơn dự báo, tuy nhiên đồng tiền này vẫn giảm khi khi nhà đầu tư chờ đợi thêm các dữ liệu quan trọng khác.