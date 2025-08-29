Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chứng khoán

Công ty chứng khoán chạy đua tham gia sàn giao dịch tài sản số

Mai Phương
Mai Phương
29/08/2025 17:08 GMT+7

Một số ngân hàng và công ty chứng khoán đã thông báo sẽ tham gia sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam.

Sàn giao dịch tài sản mã hóa, tài sản số, trong đó có tiền số tại Việt Nam đang được các bộ ngành chuẩn bị cho ra đời. Để đón đầu sự kiện này, một số ngân hàng, công ty chứng khoán đã công bố sẽ tham gia. Mới nhất, cách đây 3 ngày, Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được công bố thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trụ sở tại Hà Nội. Các cổ đông sáng lập bao gồm Công ty cổ phần Chứng khoán VIX góp 15%, Công ty cổ phần FTG Việt Nam góp 64,5% và Công ty cổ phần Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% vốn.

Công ty chứng khoán chạy đua tham gia sàn giao dịch tài sản số- Ảnh 1.

Nhiều công ty chứng khoán chạy đua tham gia sàn giao dịch tài sản số khi có quyết định cho phép hoạt động

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Như vậy, Công ty chứng khoán VIX góp 150 tỉ đồng vào VIEX và có thể xem là đơn vị tiên phong của ngành chứng khoán tham gia vào lĩnh vực mới này. VIX hiện xếp thứ 5 trong ngành chứng khoán về vốn điều lệ, với 14.585 tỉ đồng. Thông tin này giúp cổ phiếu VIX trên sàn HOSE tăng cao lên hơn 39.000 đồng trong phiên 29.8, tăng 20% chỉ trong vòng một tuần. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư bán ra chốt lời và khép cửa VIC quay đầu xuống còn 37.700 đồng. Dù vậy, giá cổ phiếu VIX đã tăng 38% sau một tháng.

Trước đó, Công ty chứng khoán SSI cũng được chú ý khi công ty này liên tục có những hội thảo liên quan về tài sản số, tiền số. Một số công ty thành viên của SSI như Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, Công ty cổ phần Công nghệ số SSI Digital đã ký hợp tác với hai công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, Blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam. Cổ phiếu SSI đã có thời điểm tăng vượt qua mức 44.000 đồng trong phiên 29.8 và chốt phiên tại 42.200 đồng, tăng hơn 24% sau một tháng.

Công ty chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cũng có nhiều động thái liên quan đến giao dịch tài sản số, tiền số khi có tích hợp thêm bảng giá tài sản mã hóa trên bảng giá chứng khoán Việt Nam. Điều này tương ứng khi lãnh đạo Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) cũng bày tỏ mong muốn được góp phần xây dựng và sở hữu các nền tảng số trong tương lai khi hành lang pháp lý hoàn chỉnh và các điều kiện cho phép.

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty chứng khoán ngân hàng số Vikki, các công ty chứng khoán lớn hoặc công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng đều sẽ không đứng ngoài cuộc khi sàn giao dịch tài sản số của Việt Nam ra đời. Ít nhất các công ty cũng có đủ năng lực, điều kiện để tham gia làm đơn vị môi giới giao dịch (tương tự như giao dịch chứng khoán). Đây là thông tin tích cực góp phần khiến nhóm cổ phiếu chứng khoán thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, song song với khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm nay.

Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa, tài sản số bao gồm tiền số. Theo dự thảo, tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số phải có vốn tối thiểu 10.000 tỉ đồng. Trong đó, ít nhất 35% vốn phải do từ hai tổ chức trở lên thuộc nhóm ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc công nghệ nắm giữ; 65% còn lại thuộc sở hữu các tổ chức khác...

