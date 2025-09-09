Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng

Mai Phương
Mai Phương
09/09/2025 09:53 GMT+7

Bộ Tài chính đã trình dự thảo đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 9.9, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo dự thảo, Bộ Tài chính trình đề xuất rõ thông qua phương án 2 vì nhận được nhiều ý kiến đồng ý. Trong đó, đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng và giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 40,9%). Mức giảm trừ gia cảnh này áp dụng theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người từ năm 2020 đến nay có mức tăng 40 - 42%.

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

Kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế

ẢNH: NGỌC THẮNG

Tuy nhiên, vẫn có một số góp ý đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh lên cao hơn đề xuất trong dự thảo. Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho rằng, để mức giảm trừ gia cảnh phù hợp thực hiện, đảm bảo tính ổn định, phù hợp với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 20 triệu đồng/tháng (tương đương 240 triệu đồng/năm) và điều chỉnh giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc lên 10 triệu đồng/tháng (trong dự thảo đề xuất giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng). Việc điều chỉnh này không chỉ đảm bảo nguyên tắc công bằng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững mà còn góp phần hỗ trợ người dân vượt qua áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng lớn, góp phần mở rộng diện tự nguyện kê khai và nộp thuế minh bạch, ổn định.

Trong khi đó, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng, theo các số liệu phân tích và căn cứ tình hình biến động giá gần đây, dự đoán mức tăng chỉ số giá các mặt hàng cơ bản cuối năm 2025 có thể đạt mức 50%. Do đó, kiến nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế tăng tương ứng 50%, lên 16,5 triệu đồng/tháng. Đồng thời, với mức tăng giảm trừ gia cảnh, khi xây dựng luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cũng cần thay đổi các bậc thuế trong biểu thuế lũy tiến để mức thu nhập của bậc thuế có thuế suất cao nhất cũng tăng tương ứng 50%, đạt mức 120 triệu đồng/tháng. Song song đó, mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc cũng cần được điều chỉnh lên 6,6 triệu đồng/tháng.

Dự thảo điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh sẽ có hiệu lực ngay khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ký ban hành và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026.



