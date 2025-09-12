Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 17 cuối cùng cũng bắt kịp công nghệ ProMotion trên flagship Android

Phong Đỗ
Phong Đỗ
12/09/2025 10:15 GMT+7

Mẫu iPhone 17 sở hữu công nghệ ProMotion là bước tiến lớn của Apple hay chỉ 'bắt kịp' công nghệ Android từ 8 năm trước?

Theo Android Authority, sau nhiều năm mong đợi, Apple cuối cùng đã mang công nghệ màn hình ProMotion với tần số quét 120 Hz lên phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn. Dù được xem là một nâng cấp đáng giá, động thái này cũng dấy lên câu hỏi về sự chậm trễ của "táo khuyết" khi so sánh với các đối thủ Android đã trang bị tính năng tương tự từ năm 2017.

Màn hình 120 Hz xuất hiện trên iPhone 17 bản thường

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Apple đã chính thức giới thiệu iPhone 17, với tâm điểm là việc lần đầu tiên trang bị màn hình tần số quét cao cho phiên bản tiêu chuẩn, một tính năng vốn chỉ độc quyền trên các dòng Pro.

iPhone 17 cuối cùng cũng bắt kịp flagship Android của năm 2017 - Ảnh 1.

Apple đã mang màn hình tần số quét 120 Hz lên iPhone 17 thường

ẢNH: APPLE

Cụ thể, iPhone 17 sở hữu màn hình LTPO OLED kích thước 6,3 inch Super Retina XDR, tần số quét 120 Hz. Công nghệ này cho phép màn hình tự động điều chỉnh tần số quét màn hình từ 1 Hz đến 120 Hz, tối ưu hóa sự mượt mà khi cần thiết và tiết kiệm năng lượng cho các tác vụ như màn hình luôn bật (Always-on Display).

Tuy nhiên, việc trang bị màn hình 120 Hz cho mẫu iPhone tiêu chuẩn được xem là một động thái đã quá muộn màng. Nhìn lại thị trường, dòng iPhone 13 Pro là sản phẩm đầu tiên của Apple có màn hình này vào năm 2021. Trong khi đó, chiếc Razer Phone đã tiên phong với màn hình 120 Hz từ năm 2017 và các ông lớn như Samsung, OnePlus, Google cũng đã phổ cập công nghệ này trên các flagship của họ từ năm 2019.

Sự thiếu vắng này trên các thế hệ iPhone tiêu chuẩn trước đây càng gây tranh cãi khi xét đến mức giá khởi điểm lên tới 800 USD. Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, ngay cả các mẫu smartphone Android ở phân khúc giá rẻ cũng đã được trang bị màn hình OLED 120 Hz.

Bên cạnh nâng cấp về màn hình, iPhone 17 cũng mang đến những cải tiến khác như lớp kính bảo vệ Ceramic Shield 2 tăng cường độ bền, lớp phủ chống phản chiếu và độ sáng tối đa ngoài trời ấn tượng lên tới 3.000 nit, vượt trội so với con số 2.000 nit của iPhone 16.

Nhìn chung, iPhone 17 đánh dấu một bước tiến cần thiết, dù có phần chậm trễ, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng phổ thông và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Android.

