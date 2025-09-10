iPhone 17 ra mắt giúp giải quyết nỗi niềm của người dùng cơ bản

Mặc dù mang đến một số nâng cấp nhỏ so với tiền nhiệm iPhone 16, iPhone 17 vẫn đủ thu hút sự quan tâm từ người dùng, đặc biệt đối với những ai đang có ý định nâng cấp từ các mẫu iPhone cũ.

Các lựa chọn màu sắc có trên iPhone 17 ẢNH: APPLE

Những nâng cấp nhẹ nhưng thú vị của iPhone 17

iPhone 17 không có nhiều thay đổi về thiết kế so với iPhone 16 khi vẫn giữ nguyên cụm camera kép dọc. Tuy nhiên, màn hình đã được nâng cấp lên tấm nền OLED 6,3 inch với Ceramic Shield, lớn hơn so với màn hình 6,1 inch của phiên bản trước. Kích thước tổng thể không thay đổi nhờ vào các viền mỏng hơn. Đặc biệt, iPhone 17 trở thành mẫu iPhone cơ bản đầu tiên được trang bị công nghệ ProMotion với tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits.

Về màu sắc, iPhone 17 mang đến cho người dùng các lựa chọn màu Lavender, Mist Blue và Sage, bên cạnh hai màu cơ bản Trắng và Đen. Điện thoại cũng được trang bị khả năng chống nước và bụi đạt tiêu chuẩn IP68 giúp hoạt động tốt trong môi trường ẩm ướt và bụi bẩn.

Thiết lập camera kép ở mặt sau ẢNH: APPLE

Cụm camera sau vẫn giữ nguyên thiết lập camera kép, nhưng camera selfie đã được nâng cấp lên 24 MP mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét hơn cho các cuộc gọi video và ảnh tự sướng. Cảm biến hình vuông mới cho phép chụp ảnh với nhiều bố cục khác nhau mà không cần xoay thiết bị, cùng với tính năng AI tự động mở rộng góc nhìn rất hữu ích cho ảnh nhóm.

Mặc dù Apple không công bố dung lượng pin chính xác, nhưng iPhone 17 được cho là vẫn giữ mức 3.600 mAh như iPhone 16, đủ cho một ngày sử dụng. Nhờ vào công nghệ ProMotion, thời gian phát video trực tuyến được cải thiện thêm 8 giờ. Sạc pin cũng nhanh hơn, đạt 50% chỉ trong 20 phút.

Sản phẩm mang đến nhiều nâng cấp nhẹ so với tiền nhiệm ẢNH: APPLE

Bên trong, iPhone 17 được trang bị chip A19 mới nhất mang lại hiệu suất vượt trội cho các tính năng AI mới. Tuy nhiên, bộ nhớ RAM vẫn chỉ dừng lại ở 8 GB thay vì 12 GB như nhiều người kỳ vọng. Các tùy chọn bộ nhớ bao gồm 256 GB và 512 GB.

iPhone 17 được cài sẵn iOS 26 mang đến cho người dùng quyền truy cập vào nhiều công cụ AI của Apple như công cụ viết, tóm tắt bản ghi và dọn dẹp ảnh. Tính năng Visual Intelligence cho phép tìm kiếm và thực hiện hành động trực tiếp từ những gì người dùng thấy, cùng với tính năng dịch trực tiếp giúp phá vỡ rào cản ngôn ngữ.

Apple cam kết cung cấp ít nhất 6 năm cập nhật hệ điều hành và nhiều năm bản vá bảo mật cho iPhone 17. Giá bán và tình trạng sẵn có của dòng sản phẩm này vẫn chưa được Apple công bố.