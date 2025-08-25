iPhone 16 sắp cho sạc nhanh 25W với sạc không dây của bên thứ ba

Bản cập nhật iOS 26 sắp tới được cho là sẽ "mở khóa" khả năng sạc không dây tốc độ cao 25W cho dòng iPhone 16 trên các bộ sạc của bên thứ ba, một động thái hứa hẹn sẽ phá vỡ thế độc quyền về tốc độ của phụ kiện MagSafe.

iOS 26 giúp iPhone 16 tương thích với chuẩn sạc không dây Qi2.2 25W

Theo những khám phá mới nhất từ phiên bản beta của iOS 26, Apple dường như đang âm thầm bổ sung hỗ trợ cho chuẩn sạc không dây Qi2.2 (với tên thương hiệu chính thức là "Qi2 25W") cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 16, bao gồm iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max (ngoại trừ mẫu iPhone 16e).

iOS 26 mang hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2.2 lên iPhone 16 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Đây là một nâng cấp đáng giá. Trước đây, để đạt được tốc độ sạc không dây 25W, người dùng iPhone buộc phải sử dụng bộ sạc MagSafe chính hãng từ Apple. Trong khi đó, các bộ sạc không dây chuẩn Qi từ những nhà sản xuất phụ kiện khác đều bị giới hạn ở tốc độ tối đa chỉ 15W. Với thay đổi này, người dùng sẽ có thêm vô số lựa chọn sạc nhanh 25W từ các thương hiệu khác với mức giá cạnh tranh hơn.

Bằng chứng củng cố cho thông tin này đến từ nhà sản xuất phụ kiện danh tiếng Belkin. Ngay trong tuần này, Belkin đã nhanh chóng tung ra thị trường ba mẫu đế sạc Qi2 25W mới, với giá khởi điểm chỉ từ 59,99 USD. Đáng chú ý, Belkin quảng cáo các bộ sạc này có thể nạp đầy 50% pin cho iPhone 16 (chạy iOS 26) chỉ trong khoảng 30 phút - một con số hoàn toàn trùng khớp với tốc độ mà Apple công bố cho sạc MagSafe 25W của hãng. Đây được xem là lời xác nhận gần như chính thức cho tính năng mới.

Hiện tại, người dùng tham gia chương trình beta đã có thể trải nghiệm tính năng này trên phiên bản iOS 26 thử nghiệm. Dự kiến, phiên bản chính thức sẽ được phát hành rộng rãi vào tháng 9, cùng thời điểm ra mắt dòng iPhone 17.

Động thái này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng iPhone 16 mà còn gần như khẳng định rằng thế hệ iPhone 17 trong tương lai cũng sẽ được trang bị tiêu chuẩn sạc không dây cởi mở và mạnh mẽ này.