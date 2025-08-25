Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 16 sắp cho sạc nhanh 25W với sạc không dây của bên thứ ba

Phong Đỗ
Phong Đỗ
25/08/2025 08:41 GMT+7

Apple âm thầm "mở khóa" tốc độ sạc không dây 25W cho iPhone 16, người dùng sắp có thêm lựa chọn giá rẻ.

Bản cập nhật iOS 26 sắp tới được cho là sẽ "mở khóa" khả năng sạc không dây tốc độ cao 25W cho dòng iPhone 16 trên các bộ sạc của bên thứ ba, một động thái hứa hẹn sẽ phá vỡ thế độc quyền về tốc độ của phụ kiện MagSafe.

iOS 26 giúp iPhone 16 tương thích với chuẩn sạc không dây Qi2.2 25W 

Theo những khám phá mới nhất từ phiên bản beta của iOS 26, Apple dường như đang âm thầm bổ sung hỗ trợ cho chuẩn sạc không dây Qi2.2 (với tên thương hiệu chính thức là "Qi2 25W") cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 16, bao gồm iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max (ngoại trừ mẫu iPhone 16e).

iPhone 16 sắp sạc nhanh 25W với cả sạc không dây của bên thứ ba - Ảnh 1.

iOS 26 mang hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2.2 lên iPhone 16

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Đây là một nâng cấp đáng giá. Trước đây, để đạt được tốc độ sạc không dây 25W, người dùng iPhone buộc phải sử dụng bộ sạc MagSafe chính hãng từ Apple. Trong khi đó, các bộ sạc không dây chuẩn Qi từ những nhà sản xuất phụ kiện khác đều bị giới hạn ở tốc độ tối đa chỉ 15W. Với thay đổi này, người dùng sẽ có thêm vô số lựa chọn sạc nhanh 25W từ các thương hiệu khác với mức giá cạnh tranh hơn.

Bằng chứng củng cố cho thông tin này đến từ nhà sản xuất phụ kiện danh tiếng Belkin. Ngay trong tuần này, Belkin đã nhanh chóng tung ra thị trường ba mẫu đế sạc Qi2 25W mới, với giá khởi điểm chỉ từ 59,99 USD. Đáng chú ý, Belkin quảng cáo các bộ sạc này có thể nạp đầy 50% pin cho iPhone 16 (chạy iOS 26) chỉ trong khoảng 30 phút - một con số hoàn toàn trùng khớp với tốc độ mà Apple công bố cho sạc MagSafe 25W của hãng. Đây được xem là lời xác nhận gần như chính thức cho tính năng mới.

Hiện tại, người dùng tham gia chương trình beta đã có thể trải nghiệm tính năng này trên phiên bản iOS 26 thử nghiệm. Dự kiến, phiên bản chính thức sẽ được phát hành rộng rãi vào tháng 9, cùng thời điểm ra mắt dòng iPhone 17.

Động thái này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng iPhone 16 mà còn gần như khẳng định rằng thế hệ iPhone 17 trong tương lai cũng sẽ được trang bị tiêu chuẩn sạc không dây cởi mở và mạnh mẽ này.

Tin liên quan

Lý do người dùng iPhone cập nhật thiết bị ngay lập tức

Lý do người dùng iPhone cập nhật thiết bị ngay lập tức

Apple đã khắc phục một lỗ hổng zero-click nghiêm trọng cho phép kẻ xấu xâm nhập vào iPhone mà không cần sự tương tác của người dùng.

Khám phá thêm chủ đề

Apple sạc không dây IPhone 16 tốc độ bộ sạc sạc nhanh sạc nhanh 25W Không dây Qi2 MagSafe Belkin Phụ kiện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận