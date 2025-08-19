iOS 26 sắp giúp người dùng tiết kiệm tiền điện

Theo BGR, những đoạn mã được phát hiện trong phiên bản iOS 26 beta mới nhất hé lộ Apple có thể đang phát triển một tính năng thông minh mang tên 'Adaptive Temperature', hứa hẹn sẽ tự động tối ưu hóa nhiệt độ ngôi nhà của bạn.

iPhone chạy iOS 26 sắp tự điều khiển điều hòa giúp bạn tiết kiệm điện

Theo phát hiện từ nhà phát triển Steve Moser, ứng dụng Home trên iOS 26 beta ẩn chứa những đoạn mã mô tả một cơ chế hoạt động cực kỳ thông minh. Tính năng 'Adaptive Temperature' này được cho là sẽ học hỏi thói quen sinh hoạt hằng ngày của người dùng - tương tự như cách Apple Maps ghi nhớ các tuyến đường thường đi - để biết khi nào họ ở nhà và khi nào đi ra ngoài. Từ đó, nó sẽ tự động điều khiển bộ điều nhiệt, giảm nhiệt độ khi người dùng đi vắng và làm ấm hoặc mát sẵn ngôi nhà ngay trước khi chủ nhân trở về.

Quan trọng hơn, tính năng này được dự đoán sẽ bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối cho người dùng thông qua mã hóa đầu cuối.

Không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi, tính năng này còn có thể trở thành một 'trợ lý tài chính' đắc lực. Một tùy chọn có tên 'Optimize for Clean Energy' cũng được tìm thấy. Nó có khả năng thực hiện các điều chỉnh nhỏ về nhiệt độ để ưu tiên sử dụng điện vào những thời điểm có giá rẻ hoặc khi nguồn cung là năng lượng sạch (năng lượng tái tạo). Điều này vừa giúp người dùng tiết kiệm chi phí, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là những phát hiện trong mã nguồn của phiên bản beta. Việc tính năng Adaptive Temperature có thực sự xuất hiện trong phiên bản iOS 26 chính thức vào mùa thu tới hay không vẫn còn là một ẩn số.

Dù vậy, viễn cảnh sở hữu một ngôi nhà luôn ở nhiệt độ hoàn hảo mà không cần bận tâm điều chỉnh, lại còn tiết kiệm được một khoản tiền điện không nhỏ, chắc chắn là một điều đủ để khiến các tín đồ 'nhà táo' phải háo hức mong chờ.