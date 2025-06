Điều gì xảy ra nếu iPhone để quá lâu dưới ánh nắng mùa hè?

Ánh nắng mặt trời được xem là nguồn năng lượng vô tận cho nhiều thiết bị hiện đại, nhưng lại có thể trở thành 'kẻ thù' của chiếc iPhone nếu chúng ta vô tình bỏ quên chúng 'phơi mình'. Trong những ngày hè oi ả, việc để điện thoại tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng quá lâu có thể gây ra những hậu quả không ngờ, từ suy giảm hiệu năng đến tạm ngưng hoạt động.

iPhone sẽ ra sao nếu 'phơi mình' quá lâu dưới ánh nắng? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Ánh nắng là kẻ thù của iPhone

Trong khi các thiết bị như đèn pin, loa hay sạc dự phòng năng lượng mặt trời được thiết kế để hưởng lợi từ ánh nắng, thì hầu hết các thiết bị điện tử phức tạp như iPhone lại không 'ưa' môi trường có nhiệt độ cao kéo dài. Có thể bạn đang mải mê tận hưởng chuyến đi biển, để quên điện thoại trên ghế tắm nắng, hay đơn giản là bỏ nó trên táp-lô ô tô giữa trưa hè. Những khoảnh khắc lơ đễnh này có thể khiến chiếc iPhone của bạn phải gồng mình chống chọi với sức nóng.

Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi một chiếc iPhone bị phơi nắng quá lâu? Theo đó, Apple thiết kế iPhone để hoạt động tối ưu trong khoảng nhiệt độ từ 0 - 35 độ C và bảo quản ở nhiệt độ từ -20 - 45 độ C. Khi cảm biến nhiệt của máy phát hiện môi trường xung quanh vượt ngưỡng an toàn này, một cơ chế tự bảo vệ sẽ được kích hoạt. iPhone sẽ cố gắng tự điều chỉnh nhiệt độ bên trong để ngăn chặn hư hỏng các linh kiện quan trọng.

Hệ quả trực tiếp của quá trình tự làm mát này là hiệu năng của máy sẽ tạm thời bị ảnh hưởng. Người dùng có thể nhận thấy một số tính năng bị hạn chế như sóng di động chuyển sang chế độ năng lượng thấp, các ứng dụng chạy chậm hơn, tốc độ khung hình giảm. Nghiêm trọng hơn, các chức năng như sạc pin, điều chỉnh độ sáng màn hình hay thậm chí là camera có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn để ưu tiên cho việc hạ nhiệt.

Khi tình hình trở nên quá tải, một cảnh báo nhiệt độ với biểu tượng nhiệt kế cùng thông điệp 'iPhone needs to cool down before you can use it' (iPhone cần hạ nhiệt trước khi bạn có thể sử dụng) sẽ xuất hiện. Lúc này, ngoài việc thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, mọi thao tác khác đều bị khóa. Giải pháp duy nhất là ngay lập tức đưa iPhone ra khỏi nguồn nhiệt, tắt nguồn và đặt nó ở một nơi thoáng mát. Quá trình hạ nhiệt có thể mất từ vài phút đến vài giờ để thiết bị trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

Cảnh báo quá nhiệt trên iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TAPSMART

Nhìn chung, việc bảo vệ iPhone khỏi nhiệt độ cao chính là cách tốt nhất để đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất ổn định cho thiết bị của bạn.