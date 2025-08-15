iOS 26 giúp iPhone cũ chạy 'nhanh như mới'

Mới đây, Apple phát hành bản beta 6 của iOS 26 với nhiều thay đổi quan trọng về hiệu ứng hoạt ảnh. Ghi nhận từ 9to5Mac cho thấy, hiệu ứng khởi chạy ứng dụng trên Springboard đã được cải thiện giúp các ứng dụng mở nhanh hơn. Mặc dù thời gian chênh lệch chỉ khoảng 150 mili giây (ms), nhưng sự thay đổi này tạo cảm giác mượt mà hơn cho người dùng.

iOS 26 đang ngày càng hoàn thiện trước khi ra mắt chính thức vào tháng sau ẢNH: PHONEARENA

Trên iOS 26 beta 6, các ứng dụng không chỉ khởi chạy nhanh hơn mà còn có hiệu ứng bao quanh tương tự như cách cửa sổ thu nhỏ trên macOS. Điều này mang lại cảm giác tốc độ cao hơn khi các ứng dụng mở rộng đến 90% màn hình, so với chỉ 50% trên iOS 18. Mặc dù đây chỉ là một thay đổi về mặt thẩm mỹ, nhưng nó có thể khiến người dùng cảm thấy thiết bị của họ hoạt động nhanh hơn, đặc biệt là với các mẫu iPhone cũ như iPhone 11 được Apple ra mắt vào năm 2019.

iOS 26 'đáng để nâng cấp' cho iPhone đời cũ

Việc mang lại cảm giác phần mềm nhanh hơn là một chiến lược thông minh của Apple, đặc biệt khi iOS 26 sẽ được cài đặt sẵn trên iPhone 17. Mặc dù thiết kế Liquid Glass có thể gây ra những tranh cãi và nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người dùng, việc khiến người dùng cảm thấy iPhone hoạt động nhanh hơn sẽ khiến họ cảm thấy hài lòng, ngay cả khi không hoàn toàn thích thiết kế mới. Đây không phải là điều mới mẻ khi mà nhiều trình khởi chạy Android đã áp dụng hiệu ứng động nhanh hơn từ lâu.

So sánh tốc độ xử lý iOS 26 Developer Beta 5 và iOS 26 Developer Beta 6 (phải)

Đối với người dùng iPhone đời cũ, chắc chắn họ sẽ cảm thấy hào hứng với những cải tiến mà Apple mang lại trong iOS 26. Những bản cập nhật hệ điều hành lớn trước đây của iOS đã giúp iPhone hoạt động nhanh hơn, vì vậy cải tiến tiếp theo trên iOS 26 thực sự khiến họ cảm thấy hứng khởi hơn, thậm chí trì hoãn việc đổi điện thoại thêm một thời gian nữa.