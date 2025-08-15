Tránh lãng phí tiền mua thiết bị Apple khi còn là sinh viên

Tuy nhiên, trong khi các sản phẩm Apple thường được coi là lựa chọn hàng đầu, có một số yếu tố mà các tân sinh viên cần xem xét trước khi đưa ra quyết định để tránh lãng phí tiền bạc.

Các vấn đề về tính tương thích

Trước tiên, khả năng tương thích phần mềm là một vấn đề lớn. Nhiều chuyên ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực như kỹ thuật và thiết kế, vẫn sử dụng các phần mềm chỉ chạy trên Windows.

Khả năng tương thích của MacBook hay iPad với các phần mềm học tập về kỹ thuật không cao ẢNH: REUTERS

Chẳng hạn, nhiều sinh viên đã chi tới hơn 50 triệu đồng cho một chiếc MacBook chỉ để phát hiện rằng phần mềm SolidWorks cần thiết cho khóa học thiết kế của họ lại không có phiên bản nào cho macOS. Tương tự, nhiều sinh viên trong ngành khoa học máy tính đã phải thiết lập máy ảo Windows chỉ để chạy một số ứng dụng và ngay cả khi thực hiện điều này, trải nghiệm sử dụng không hề dễ chịu.

iPad cũng không khá hơn. Mặc dù iPadOS đã cải thiện tính năng, nhưng chúng vẫn còn nhiều hạn chế. Nếu công việc học của các sinh viên chủ yếu là viết luận hoặc thuyết trình, iPad có thể đáp ứng. Tuy nhiên, với những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao hơn như lập trình, iPad có thể gây cản trở và khiến sinh viên tốn thời gian tìm giải pháp thay thế.

Thiết bị Apple hạn chế nâng cấp

Một điểm cần lưu ý khác là khả năng nâng cấp. Khi mua MacBook hoặc iPad, các sinh viên sẽ không thể nâng cấp RAM hay bộ nhớ sau này khi có nhu cầu học nâng cao hơn. Lý do là vì Apple sử dụng loại RAM hàn chết trên bo mạch chủ khiến việc bổ sung RAM trở nên không khả thi.

Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiết bị hoạt động chậm chạp khi nhu cầu sử dụng tăng. Kết quả là, nhiều sinh viên có thể phải đổi thiết bị mới ngay trong khóa học ngay cả khi thiết bị đó vẫn hoạt động tốt.

Thiết kế trên các thiết bị Apple thường hạn chế khi cần nâng cấp ẢNH: AFP

Trả nhiều tiền cho phần cứng ít hơn

Chi phí lựa chọn cấu hình phần cứng của Apple cũng rất cao. Ví dụ, khi mua sản phẩm Apple, việc nâng cấp dung lượng lưu trữ từ 256 GB lên 512 GB có thể tốn tới 200 USD, trong khi chi phí mua một ổ SSD tương tự với giá chỉ khoảng 50 USD. Điều này cũng xảy ra với RAM khi việc nâng cấp RAM từ 8 GB lên 16 GB cũng có mức chênh lệch lớn so với chi phí thực tế.

Đó là chưa kể, người dùng sẽ phải chi tiền cho một số phụ kiện như Apple Pencil và Magic Keyboard nếu sử dụng iPad, vốn có giá bán cũng không hề rẻ đối với nhiều sinh viên.

Cơn ác mộng sửa chữa

Các linh kiện của Apple thường được lắp ráp quá chặt chẽ khiến việc sửa chữa trở nên tương đối khó khăn và tốn kém. Chỉ cần một linh kiện nhỏ bị hỏng, người sử dụng có thể phải thay thế toàn bộ bo mạch chủ, vốn tích hợp cả CPU, GPU và RAM, dẫn đến chi phí sửa chữa gần bằng giá một thiết bị mới.

Điều này cũng đúng với sự cố xảy ra trên bàn phím. Nhưng quan trọng hơn, thời gian sửa chữa có thể mất nhiều ngày và ảnh hưởng đến công việc học tập do sinh viên không có laptop sử dụng trong quá trình đó.

Sự linh hoạt của laptop Windows là rất hữu ích cho các sinh viên ẢNH: REUTERS

Laptop Windows vẫn linh hoạt hơn

Nhiều laptop Windows hiện nay cung cấp tính năng màn hình cảm ứng và khả năng chơi game tốt hơn, điều mà macOS không thể đáp ứng. Khi còn đi học, việc chi tiêu thông minh là rất quan trọng và một thiết bị có thể làm được nhiều việc sẽ mang lại giá trị cao hơn. Dù MacBook và iPad có bóng bẩy đến đâu, chúng thường vẫn không đáp ứng được tiêu chí "một thiết bị cho mọi thứ".

Tóm lại, trước khi quyết định mua MacBook hoặc iPad cho việc học tập, các sinh viên nên cân nhắc kỹ lưỡng về nhu cầu phần mềm, khả năng nâng cấp, chi phí sửa chữa và tính linh hoạt của thiết bị.