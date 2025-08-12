Máy tính bảng tăng trưởng mạnh nhưng laptop vẫn là lựa chọn hàng đầu của sinh viên

Nhu cầu mua sắm thiết bị, máy tính hỗ trợ học tập đang tăng lên vào thời điểm nhập học ẢNH: MỸ HUYỀN

Theo dữ liệu bán hàng gần đây tại FPT Shop vừa được công bố, trong nhóm khách hàng sinh viên thì nhu cầu sử dụng laptop vẫn chiếm ưu thế so với tablet (máy tính bảng). Cụ thể, khoảng 3 năm gần đây, doanh số laptop luôn chiếm trên 90% tổng doanh số hai nhóm sản phẩm này tại FPT Shop. Tuy nhiên, tablet đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở nhóm máy tính bảng tầm trung - cao cấp có hỗ trợ bút và bàn phím rời, phục vụ tốt cho học tập và sáng tạo nội dung. Tỷ trọng tablet đã tăng từ khoảng 5% lên mức 20% trong năm 2025.

Trong mùa tựu trường, doanh số laptop tại FPT Shop thường tăng trên 20% so với cùng kỳ, trong đó phân khúc trên 20 triệu đồng chiếm gần một nửa lượng bán, chủ yếu là các dòng máy tính AI và Gaming. Nhu cầu mua tablet tại FPT Shop cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, hơn 50% so với cùng kỳ và dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng học tập kết hợp giải trí, sự phổ biến của các ứng dụng ghi chú, học trực tuyến, cùng việc các hãng liên tục ra mắt sản phẩm hiệu năng cao với mức giá hợp lý. Từ tỷ trọng 10% hiện nay, trong vòng 1 - 2 năm tới, doanh số sản phẩm tablet tại FPT Shop có thể vượt 30%, nhưng khó lòng vượt qua được nhu cầu sử dụng laptop.

Ông Lý Trung Dũng, Giám đốc Khối Viễn thông di động và phụ kiện, hệ thống FPT Shop, phân tích: Về hiệu quả và tính tiện dụng cho học tập, dòng sản phẩm laptop có ưu điểm là cấu hình mạnh, xử lý đa nhiệm tốt, chạy được các phần mềm chuyên sâu (đồ họa, lập trình, kỹ thuật), bàn phím vật lý thuận tiện gõ văn bản dài, dung lượng lưu trữ lớn. Nhược điểm của laptop là nặng hơn, ít linh hoạt hơn trong sử dụng cũng như di chuyển.

Đối với dòng sản phẩm tablet, các thiết kế gần đây giúp cho máy tính bảng ngày càng nhẹ, dễ mang theo, pin bền, hỗ trợ bút cảm ứng để ghi chú và vẽ, phù hợp học trực tuyến và giải trí. Một số mẫu cao cấp kết hợp bàn phím rời có thể thay thế laptop ở mức cơ bản. Tuy nhiên, nhược điểm của máy tính bảng là hạn chế khi chạy các phần mềm nặng, khả năng lưu trữ và đa nhiệm thấp hơn laptop, trải nghiệm gõ văn bản dài không thoải mái bằng.



