Apple sắp ra mắt MacBook giá rẻ dùng chip của iPhone

Thông tin về kế hoạch của Apple trong việc sản xuất chiếc MacBook giá rẻ này lần đầu tiên được nhà phân tích Ming-chi Kuo công bố vào cuối tháng 6. Ông Kuo cho biết, việc Apple ra mắt mẫu MacBook 13 inch này nhằm mục đích cạnh tranh với các sản phẩm Chromebook và thúc đẩy doanh số MacBook.

Chiếc MacBook mới sẽ được trang bị chip A18 Pro, loại chip từng được giới thiệu trên iPhone 16 Pro năm ngoái và đánh dấu lần đầu tiên một máy Mac sử dụng chip iPhone. Trước đây, tất cả mẫu máy Mac đều sử dụng chip dòng M, vốn đi kèm nhiều lõi hơn và dung lượng bộ nhớ lớn hơn.

MacBook giá rẻ sắp tới của Apple sẽ trang bị chip A18 Pro ẢNH: MACRUMORS

MacBook giá rẻ nhất từ trước đến nay

Theo dự đoán của Kuo, MacBook 13 inch sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào cuối quý 4/2025 hoặc đầu quý 1/2026. Thông tin này cũng được xác nhận bởi Digitimes khi cho biết giá khởi điểm của MacBook sẽ nằm trong khoảng 599 USD đến 699 USD. Mức giá này rẻ hơn nhiều so với MacBook Air 13 inch, vốn có giá khởi điểm 999 USD tại Mỹ, hoặc 899 USD nếu áp dụng chương trình giảm giá cho sinh viên.

Báo cáo cho biết thêm, MacBook 13 inch sẽ được trang bị màn hình 12,9 inch, nhỏ hơn một chút so với màn hình 13,6 inch của MacBook Air. Một số linh kiện dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối quý 3 để sẵn sàng cho hoạt động lắp ráp toàn bộ hệ thống từ cuối năm nay. Quá trình lắp ráp cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra tại cơ sở của Quanta vào quý 4 trước khi có mặt trên thị trường vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.

Theo ước tính, lượng hàng xuất xưởng của MacBook giá rẻ hằng năm có thể đạt từ 5 đến 7 triệu chiếc, giúp tăng tổng sản lượng MacBook từ 17 - 18 triệu chiếc hiện tại lên 30 - 40%. Ông Kuo cũng cho rằng mẫu MacBook này sẽ có thiết kế siêu mỏng, nhẹ và có thể có nhiều màu sắc như bạc, xanh lam, hồng và vàng.

Một điểm cần lưu ý là chip A18 Pro không hỗ trợ Thunderbolt, do đó MacBook mới có thể chỉ được trang bị cổng USB-C thông thường. Tuy nhiên, điều này có thể không phải là vấn đề lớn đối với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc máy Mac giá thành phải chăng.