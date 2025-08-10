Apple có thể nâng cấp bộ nhớ trong iPhone 17 Pro lên 256 GB

Trong khi nhiều mẫu điện thoại Android cao cấp đã chuyển sang các tùy chọn lưu trữ cao hơn, với một số thiết bị có dung lượng lên đến 1 TB, việc nâng cấp bộ nhớ trong của iPhone 17 Pro sẽ mang lại trải nghiệm nhanh hơn cho người dùng.

Dung lượng lưu trữ cơ bản 128 GB sẽ sớm biến mất trên các mẫu cao cấp? ẢNH: TOM'S GUIDE

Hiện tại, một số điện thoại vẫn được trang bị bộ nhớ trong 128 GB, nhưng dung lượng này ngày càng trở nên không đủ cho nhu cầu sử dụng hiện tại. Theo thông tin từ người rò rỉ Instant Digital trên Weibo, iPhone 17 Pro sẽ chính thức loại bỏ tùy chọn 128 GB, với dung lượng khởi điểm là 256 GB. Người này cũng cho biết iPhone 17 Pro sẽ có giá cao hơn 50 USD so với phiên bản trước, điều này không quá bất ngờ khi dung lượng lưu trữ được nâng cấp.

iPhone 16 Pro hiện có giá khởi điểm 999 USD cho phiên bản 128 GB, trong khi phiên bản 256 GB có giá 1.099 USD. Nếu Apple thực hiện tăng giá cho dòng iPhone 17, giá khởi điểm của iPhone 17 Pro (256 GB) có thể lên tới 1.149 USD nhằm bù đắp cho chi phí và thuế quan tăng cao.

Điện thoại Android cao cấp phải chạy theo

Một điểm tích cực là khi Apple từ bỏ dung lượng lưu trữ 128 GB, các điện thoại Android cũng sẽ nhanh chóng làm theo. Mặc dù nhiều dòng sản phẩm cao cấp đã loại bỏ tùy chọn dung lượng thấp hơn, một số thiết bị như Galaxy S25 vẫn giữ dung lượng khởi điểm 128 GB. Ngay cả Pixel 10 và 10 Pro sắp ra mắt cũng dự kiến sẽ có dung lượng lưu trữ khởi điểm 128 GB khiến nhiều người cảm thấy không hợp lý với mức giá dự kiến.

Trải nghiệm mô hình CAD của iPhone 17 tại một cửa hàng ở Trung Quốc

Tuy nhiên, Apple có thể vẫn giữ lại dung lượng 128 GB cho iPhone 17 tiêu chuẩn và có thể cả iPhone 17 Air, điều này có thể không còn phù hợp với mức giá dự kiến. Hiện tượng này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến các thiết bị Android tầm trung và giá rẻ, nơi 128 GB vẫn là lựa chọn dung lượng phổ biến.

Dù sao, sự chuyển mình của phân khúc cao cấp từ 128 GB sang 256 GB là một tín hiệu tích cực. Người tiêu dùng có thể hy vọng vào những bước tiến tiếp theo, như dung lượng lưu trữ 2 TB và nhiều RAM hơn, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong tương lai.