iPhone 17 Pro Max là sản phẩm lý tưởng cho người dùng

Theo một nghiên cứu gần đây của CNET với 2.000 người dùng tại Mỹ, 5 lý do hàng đầu khiến họ sẵn sàng quyết định nâng cấp smartphone. Điều thú vị, phần lớn trong số những lý do này đều được iPhone 17 Pro Max đáp ứng.

iPhone 17 Pro Max là lựa chọn mà phần lớn người dùng cần đến ẢNH: MACRUMORS

Cụ thể, những lý do chính khiến người dùng nâng cấp smartphone bao gồm giá ổn định hoặc phải chăng hơn (62%); thời lượng pin lâu hơn (54%); bộ nhớ trong nhiều hơn (39%); cải tiến camera (30%); và màn hình lớn hơn hoặc được cải thiện (24%).

Đáng chú ý, chỉ có 11% người tham gia khảo sát cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) là yếu tố quan trọng, trong khi chỉ 7% đề cập đến việc cần một smartphone mỏng hơn.

Khi iPhone 17 Pro Max là lựa chọn hàng đầu

Nghiên cứu cho thấy, mặc dù ngành công nghiệp đang hướng tới AI và thiết kế siêu mỏng, phần lớn người dùng vẫn ưu tiên những cải tiến thực tế trong trải nghiệm hằng ngày. Với những rò rỉ hiện có về iPhone 17 Pro Max, sản phẩm này dường như đáp ứng hầu hết các ưu tiên của khách hàng.

Giá vẫn ổn định: Mặc dù có tin đồn về việc tăng giá, các nhà phân tích dự đoán rằng iPhone 17 Pro Max sẽ vẫn được bán với giá 1.199 USD, giữ nguyên so với iPhone 16 Pro Max. Điều này khiến sản phẩm trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc cao cấp, đặc biệt khi iPhone 17 Pro nhỏ hơn có thể tăng giá.

Pin lớn hơn, lâu hơn: Apple đã quyết định làm cho iPhone 17 Pro Max dày hơn so với các phiên bản trước với mục tiêu tích hợp viên pin lớn nhất từng được sử dụng trên iPhone. Thay đổi này sẽ đáp ứng nhu cầu của người dùng về thời lượng pin, bên cạnh các yếu tố như chip nhanh và màn hình sáng.

Camera mạnh mẽ hơn: iPhone 17 Pro Max được cho là sẽ trang bị camera trước 24 MP, lý tưởng cho các cuộc gọi video và ảnh tự sướng chất lượng cao. Ngoài ra, camera tele 48 MP với khả năng zoom quang lên đến 8x sẽ mang đến những bức ảnh chi tiết hơn, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Samsung và Google trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

Màn hình lớn và cải tiến: iPhone 17 Pro Max vẫn giữ kích thước 6,9 inch như tiền nhiệm và cũng là lớn nhất trong gia đình iPhone. Quan trọng hơn, sản phẩm có thể trang bị công nghệ chống chói giúp cải thiện khả năng hiển thị dưới ánh sáng mặt trời. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc sử dụng hằng ngày.

Mặc dù iPhone 17 Pro Max có thể vẫn giữ nguyên các lựa chọn bộ nhớ trong 256 GB, 512 GB và 1 TB, đây vẫn được xem là không gian đủ để đáp ứng nhu cầu lưu trữ của người dùng khi cần sử dụng điện thoại làm máy ảnh chính, máy chơi game cầm tay và trung tâm làm việc di động.

Trong khi iPhone 17 Air siêu mỏng có thể thu hút những người yêu thích thiết kế thời trang, iPhone 17 Pro Max có khả năng trở thành mẫu máy bán chạy nhất của thế hệ mới nhờ vào những cải tiến thiết thực. Rõ ràng, Apple đã lắng nghe người dùng và áp dụng chiến lược thông minh để đáp ứng đúng nhu cầu của họ.