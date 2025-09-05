Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 17 giả mạo đã được bán tại Trung Quốc

Kiến Văn
Kiến Văn
05/09/2025 14:43 GMT+7

Mặc dù thiết kế của những chiếc iPhone 17 này có vẻ giống thật, người dùng sẽ dễ dàng nhận ra sản phẩm nhái vì chạy Android.

Chỉ vài ngày trước khi Apple chính thức ra mắt iPhone 17 vào ngày 9.9, những chiếc iPhone nhái đầu tiên đã xuất hiện và có thể mua được tại Trung Quốc. Được chia sẻ trên X bởi người dùng @ZionsAnvin, hai video về những bản sao đầu tiên của iPhone 17 mang đến cho người dùng một cái nhìn sớm về những gì có thể đến với thiết kế của chúng.

Cận cảnh mẫu iPhone 17 nhái tại Trung Quốc

Theo video đăng tải, hộp đựng của những chiếc iPhone 17 nhái trông giống với bản gốc, tuy nhiên một số chi tiết như viền dưới màn hình dày và các mục trong menu cài đặt không khớp với iOS chỉ ra rằng đây thực sự là các sản phẩm nhái.

Trên tay mẫu iPhone 17 nhái tại Trung Quốc

Ngoài thiết kế, iPhone 17 nhái đều kém xa bản chính hãng

@ZionsAnvin không tiết lộ giá của những chiếc iPhone 17 nhái này, nhưng chúng thường thấp hơn nhiều so với các sản phẩm chính hãng, vì ngoài thiết kế sao chép, những mẫu iPhone nhái thường không có điều gì nổi bật, bao gồm chip yếu, màn hình kém chất lượng, âm thanh không đạt yêu cầu và khả năng chụp ảnh còn nhiều hạn chế.

Những chiếc iPhone 17 nhái đầu tiên đã được bán tại Trung Quốc - Ảnh 1.

iPhone 17 sẽ chính thức ra mắt tại sự kiện Apple tổ chức vào lúc 0 giờ sáng 10.9 theo giờ Việt Nam

ẢNH: PHONEARENA

Trước thềm sự kiện ra mắt, các tin đồn cho thấy hầu hết các mẫu iPhone 17 đều bị tăng giá, ngoại trừ phiên bản tiêu chuẩn giữ nguyên ở mức 799 USD. Cụ thể, iPhone 17 Air có giá từ 1.099 USD, iPhone 17 Pro từ 1.199 USD và iPhone 17 Pro Max từ 1.299 USD. Ngoại trừ iPhone 17 có bộ nhớ trong khởi điểm 128 GB và RAM 8 GB, các mẫu còn lại đều bắt đầu ở mức bộ nhớ trong 256 GB và chung mức RAM 12 GB.

