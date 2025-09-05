Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
iPhone 17 Air sẽ có giá trên 1.000 USD?

Kiến Văn
Kiến Văn
05/09/2025 10:41 GMT+7

Khi sự kiện lớn của Apple vào ngày 9.9 đến gần, thông tin về giá bán của dòng iPhone 17 liên tục bị rò rỉ.

Theo báo cáo mới nhất từ TrendForce, mẫu iPhone 17 Pro dự kiến sẽ tăng giá 100 USD và loại bỏ phiên bản 128 GB. Đặc biệt, chiếc iPhone siêu mỏng được cho là sẽ thay thế iPhone 16 Plus với tên iPhone 17 Air có giá khởi điểm 1.099 USD, khiến người hâm mộ cảm thấy bất ngờ vì cao hơn nhiều (200 USD) so với mẫu trước đó.

Giá bán dòng iPhone 17 có thể khiến người hâm mộ 'tụt cảm xúc' - Ảnh 1.

Chỉ iPhone 17 tiêu chuẩn là mẫu duy nhất được giữ nguyên giá bán

ẢNH: TOM'S GUIDE

Dưới đây là bảng giá dự kiến cho các mẫu iPhone 17:

  • iPhone 17: 799 USD (128 GB).
  • iPhone 17 Air: 1.099 USD (256 GB).
  • iPhone 17 Pro: 1.199 USD (256 GB).
  • iPhone 17 Pro Max: 1.299 USD (256 GB).

Những nét nổi bật trên các mẫu sản phẩm iPhone 17

iPhone 17 Air được dự đoán sẽ có độ dày chỉ 5,5mm, màn hình OLED 6,6 inch, chip A19 và bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB. Sự chênh lệch giá 300 USD giữa iPhone 17 và iPhone 17 Air có thể gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt khi iPhone 17 Air chỉ được trang bị một camera sau, trong khi iPhone 17 thường có hai camera.

Về phần iPhone 17 Pro, giá khởi điểm dự kiến của sản phẩm sẽ là 1.199 USD, cao hơn 200 USD so với giá khởi điểm của iPhone 16 Pro. Việc tăng giá này bắt nguồn từ thuế cũng như dung lượng lưu trữ cao hơn. Dĩ nhiên, người dùng cũng sẽ nhận được những cải tiến đáng kể về hiệu suất, chất lượng camera và thời lượng pin.

Trải nghiệm mô hình CAD của iPhone 17 tại một cửa hàng ở Trung Quốc

Đối với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, bộ đôi sản phẩm này sẽ được trang bị camera tele 48 MP sắc nét hơn và chip A19 Pro nhanh hơn, kết hợp hệ thống tản nhiệt mới giúp cải thiện hiệu suất. Dòng sản phẩm này cũng được cho là sẽ có màn hình sáng hơn và thời lượng pin dài nhất từ trước đến nay, với iPhone 17 Pro Max có pin trên 5.000 mAh.

Báo cáo của TrendForce cho thấy sự chênh lệch giá giữa các mẫu iPhone 17 là hợp lý, nhưng nếu dự đoán chính xác, iPhone 17 Air sẽ cần phải gây ấn tượng mạnh tại sự kiện ra mắt để chứng minh mức giá 1.099 USD là phù hợp.

Nếu Apple thực sự tăng giá cho ba trong bốn mẫu iPhone 17, điều này có thể trở thành chủ đề chính trong sự kiện ra mắt thay vì những tính năng mới mà chúng mang lại.

Xem thêm bình luận