iPhone 17 Pro có thể sở hữu tính năng Google vừa từ bỏ

Kiến Văn
Kiến Văn
26/08/2025 10:01 GMT+7

Apple đang thử nghiệm tính năng sạc ngược không dây cho iPhone 17 Pro, nhưng vẫn chưa rõ liệu công ty có chính thức kích hoạt tính năng này hay không.

Apple thường không vội vàng giới thiệu công nghệ mới trước các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, với việc Google loại bỏ tính năng Battery Share trên dòng Pixel mới để chuyển sang công nghệ Pixelsnap tương tự MagSafe khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về khả năng Apple sẽ áp dụng tính năng sạc ngược không dây cho iPhone 17 Pro hay không.

iPhone 17 Pro có thể sở hữu tính năng hữu ích mà Google vừa từ bỏ - Ảnh 1.

Nguyên mẫu iPhone 17 Pro (phải) được đặt cạnh iPhone 16 Pro hiện tại

ẢNH: PHONEARENA

Theo báo cáo từ người rò rỉ Fixed Focus Digital nổi tiếng trên Weibo, Apple đã thử nghiệm tính năng sạc ngược không dây cho các mẫu điện thoại cao cấp, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu tính năng này sẽ có mặt khi dòng iPhone 17 chính thức ra mắt vào tháng 9 tới hay chưa.

iPhone 17 Pro không phải là sản phẩm đầu tiên hỗ trợ sạc ngược không dây

Chi tiết này càng được chú ý bởi vào tháng 2.2025, một nguồn tin khác trên Weibo là Instant Digital tiết lộ rằng Apple đang thử nghiệm sạc ngược không dây 7,5W cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max nhằm cho phép người dùng sạc các phụ kiện như AirPods và Apple Watch. Trong thực tế, tính năng sạc ngược không dây từng được Apple giới thiệu vào năm 2021 với iPhone 12, tuy nhiên tính năng này bị ẩn và chỉ kích hoạt khi kết hợp bộ pin MagSafe trước khi ngừng sản xuất vào tháng 2.2023.

Trải nghiệm mô hình CAD của iPhone 17 tại một cửa hàng ở Trung Quốc

Với iPhone 15 và các mẫu mới hơn, Apple đã loại bỏ cổng Lightning, cho phép sạc Apple Watch hoặc AirPods qua cổng USB-C, tuy nhiên việc sạc không dây sẽ là một bước tiến lớn. Nếu tính năng này được áp dụng cho iPhone 17 Pro, sẽ rất hữu ích, đặc biệt khi pin lớn hơn dự kiến sẽ được trang bị trên các mẫu này.

Khá thú vị, điều này diễn ra trong bối cảnh Google đã loại bỏ sạc ngược không dây trên dòng Pixel 10 để trang bị công nghệ tương tự MagSafe, trong khi dòng Galaxy S25 vẫn hỗ trợ sạc ngược không dây. Tất cả sẽ được Apple vén màn khi dòng iPhone 17 dự kiến chính thức ra mắt tại một sự kiện do Apple tổ chức vào ngày 9.9.

