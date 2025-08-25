Vấn đề lớn với trình duyệt Chrome trên Android

Mặc dù Chrome là trình duyệt phổ biến nhất trên Android, nhưng công cụ này của Google cũng thu thập một lượng lớn dữ liệu cá nhân mà người dùng có thể không nhận thức được.

Người dùng Android nên chọn trình duyệt có tính riêng tư hơn thay vì Chrome ẢNH: PCMAG

Theo nghiên cứu gần đây của Surfshark, một công ty chuyên về VPN và bảo mật trực tuyến, Chrome đứng đầu trong danh sách các trình duyệt di động về mức độ thu thập dữ liệu. Trình duyệt này không chỉ ghi lại lịch sử duyệt web mà còn lưu trữ thông tin nhạy cảm như chi tiết thanh toán và danh bạ. Với khoảng 4 tỉ người dùng Android trên toàn cầu, việc thu thập dữ liệu này diễn ra ở quy mô lớn.

Mặc dù Chrome cung cấp nhiều tính năng tiện ích như tự động điền và đồng bộ hóa giữa các thiết bị, nhưng những lợi ích này đi kèm với việc theo dõi liên tục và xây dựng hồ sơ chi tiết về thói quen trực tuyến của người dùng. Đây là một phần nguyên nhân gây ra vụ kiện tập thể chống lại Google vào năm 2020, chỉ ra mức độ theo dõi của Chrome có thể rất sâu rộng, ngay cả ở chế độ duyệt web ẩn danh. Kết quả của vụ kiện yêu cầu Google xóa hàng tỉ hồ sơ cá nhân được thu thập trong các phiên duyệt web ẩn danh.

Người dùng Android cẩn thận khi sử dụng Chrome

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu người dùng Android muốn bảo vệ quyền riêng tư của mình, cách tốt hơn hết là nên xem xét chuyển sang các trình duyệt tập trung vào quyền riêng tư như Brave, DuckDuckGo, Firefox hoặc Tor. Những trình duyệt này hạn chế việc thu thập thông tin và giúp người dùng kiểm soát tốt hơn dấu vết kỹ thuật số của bản thân.

Quan trọng hơn, người dùng chỉ cần cài đặt trình duyệt mới và thiết lập làm trình duyệt mặc định trong phần cài đặt của điện thoại Android, sau đó điều chỉnh quyền truy cập dữ liệu của trình duyệt đó để giảm thiểu việc chia sẻ dữ liệu.

Mặc dù Chrome đã giới thiệu một số tính năng bảo vệ như ẩn địa chỉ IP, tuy nhiên việc thu thập dữ liệu vẫn diễn ra âm thầm. Nếu đang sử dụng Chrome làm trình duyệt mặc định, có lẽ đã đến lúc xem xét lại lựa chọn của mình để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.