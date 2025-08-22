Hãy xóa ngay tiện ích mở rộng VPN này trên Chrome

Mặc dù việc tải ứng dụng từ các nhà cung cấp đáng tin cậy và sử dụng Windows Defender có thể giúp người dùng bảo vệ máy tính, tuy nhiên vẫn có những mối đe dọa tiềm ẩn mà họ không thể nhận ra. Một trong số đó là FreeVPN.One trên Chrome khi tiện ích mở rộng này vừa bị phát hiện chứa lỗ hổng nghiêm trọng.

FreeVPN.One được Google đánh giá cao trên Chrome Web Store nhưng lại gây ra mối nguy hiểm lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo cáo từ công ty an ninh mạng Koi Security, FreeVPN.One không chỉ đơn thuần là một VPN mà còn bí mật chụp ảnh màn hình trình duyệt của người dùng ngay cả khi không có sự đồng ý. Mặc dù FreeVPN.One có huy hiệu "Nổi bật" và "Nhà xuất bản uy tín" từ Google, thực tế là tiện ích mở rộng này đã thực hiện nhiều hành động đáng ngờ.

Khi người dùng truy cập một trang web có cài đặt FreeVPN.One, tiện ích này sẽ tự động chụp ảnh màn hình và gửi đến một tên miền do nhà phát triển quản lý, có nghĩa thông tin nhạy cảm như tin nhắn riêng tư hay thông tin ngân hàng có thể đã bị ghi lại mà người dùng không hề hay biết.

Mối đe dọa khi người dùng cài đặt FreeVPN.One trên Chrome

Trong khi FreeVPN.One quảng cáo tính năng Scan with AI Threat Detection Tool nhằm phát hiện các mối đe dọa nhờ AI (trí tuệ nhân tạo), Koi Security đã chỉ ra rằng tiện ích này thực sự chụp ảnh màn hình mọi trang web mà người dùng truy cập thay vì chỉ những trang web đáng ngờ. Hơn nữa, mặc dù nhà phát triển tiện ích đã khẳng định ảnh chụp màn hình không được lưu trữ, họ không cung cấp bằng chứng xác thực cho tuyên bố này.

Koi Security cũng cho biết, mọi thứ bắt đầu vào tháng 4.2025 khi FreeVPN.One yêu cầu thêm quyền truy cập vào mọi trang web mà người dùng truy cập, điều này không bình thường đối với một dịch vụ VPN.

Hiện tại, FreeVPN.One vẫn có mặt trên Chrome Web Store với những đánh giá cao từ Google. Mặc dù vậy, với những phát hiện từ Koi Security, Google cần xem xét lại tính hợp lệ của các đánh giá này nhằm giúp bảo vệ người dùng.

Nếu đã cài đặt FreeVPN.One trên Chrome, người dùng cần gỡ bỏ ngay lập tức và thay đổi mật khẩu cho bất kỳ tài khoản nào mà mình đã sử dụng trong thời gian tiện ích này hoạt động. Để gỡ cài đặt FreeVPN.One, người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng Tiện ích mở rộng trên Chrome, sau đó chọn ba dấu chấm bên cạnh tên tiện ích và chọn "Xóa khỏi Chrome".