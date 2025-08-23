Xuất hiện hình ảnh iPhone 17 Pro sau bài kiểm tra độ bền

Những hình ảnh này xác nhận cả tin tốt lẫn tin xấu về thiết kế mà Apple sẽ mang đến iPhone 17 Pro cũng như phiên bản cao cấp nhất là iPhone 17 Pro Max. Báo cáo cho biết, mô hình iPhone 17 Pro này đang trong quá trình kiểm tra khả năng chịu lực, đó là lý do tại sao mặt lưng của sản phẩm xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Bài kiểm tra này nhằm đánh giá khả năng chịu lực của thiết bị sau khi rơi.

Hình ảnh được cho là của mẫu iPhone 17 Pro sau khi thực hiện bài kiểm tra độ bền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Theo hình ảnh, thiết kế mới của iPhone 17 Pro dường như đã được xác nhận, mặc dù nhiều người vẫn có ý kiến trái chiều về tính thẩm mỹ của nó. Một số người cho rằng iPhone 17 Pro trông rất ấn tượng, trong khi những người khác lại cảm thấy nó kém hấp dẫn hơn so với các hình ảnh kết xuất rò rỉ gần đây.

Đặc biệt, mặc dù cụm camera lớn của iPhone 17 Pro gây ấn tượng mạnh nhưng cũng khiến nhiều người lo ngại về sự cân đối trong thiết kế cuối cùng.

Mọi phiên bản iPhone 17 đều có màn hình 'siêu mượt'

Nếu thiết kế mới của iPhone 17 Pro gần như đã được xác nhận, Apple cũng sẽ mang đến nhiều nâng cấp giá trị cho dòng sản phẩm năm nay. Theo các tin đồn, tất cả các mẫu iPhone 17 đều sẽ được trang bị màn hình LTPO 120 Hz, hay còn gọi là ProMotion. Apple vẫn tung ra một phiên bản iPhone có màn hình 60 Hz, tuy nhiên đó sẽ là iPhone 17e giá rẻ hơn được ra mắt vào mùa xuân của năm 2026.

Ngoài ra, hầu hết các mẫu iPhone 17 sẽ được trang bị RAM 12 GB. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt trong chuỗi cung ứng có thể khiến Apple phải giữ nguyên mức RAM 8 GB cho mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn. Các mẫu còn lại sẽ có sự nâng cấp về RAM, có nghĩa iPhone 17 Air cũng đi kèm RAM 12 GB.

Mặc dù Apple vẫn chưa công bố lịch trình sự kiện ra mắt iPhone 17, tuy nhiên công ty đã vô tình tiết lộ thông tin về thời điểm tổ chức sự kiện là ngày 9.9 trên ứng dụng Apple TV trước khi nhanh chóng hạ xuống.