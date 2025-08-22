Việt Nam có thể bán iPhone 17 cùng thời điểm với Mỹ, Singapore

Động thái này, nếu trở thành hiện thực, sẽ là bước ngoặt, kết hợp cùng hàng loạt nâng cấp đáng kể về thiết kế, camera và hiệu năng của iPhone 17, hứa hẹn tạo nên một trong những mùa ra mắt điện thoại Apple sôi động nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Việt Nam trên bản đồ ưu tiên của Apple

Trong nhiều năm, người dùng Việt đã quen với việc phải chờ đợi hoặc tìm đến thị trường xách tay để có thể sở hữu iPhone mới sớm nhất. Tuy nhiên, vị thế của thị trường trong nước đã thay đổi đáng kể qua từng năm. Từ việc chờ đến tận tháng 11 mới mở bán ở thời kỳ iPhone 11, 12 thì đến iPhone 15 và 16, Apple đã rút ngắn thời gian chờ đợi xuống chỉ còn một tuần so với các thị trường như Mỹ hay Singapore, Thái Lan, Hồng Kông... Sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả tích cực, thúc đẩy doanh số hàng chính hãng và dần thu hẹp thị trường xách tay.

Cảnh người Việt xếp hàng chờ mua iPhone tại các quốc gia lân cận có thể không còn từ dấu mốc ra mắt iPhone 17 Ảnh: Anh Quân

Năm nay, bước tiến lớn hơn nữa có thể diễn ra. Theo một số nguồn tin, Việt Nam sẽ được nâng hạng, nằm trong danh sách các thị trường mở bán iPhone 17 ngay trong đợt đầu tiên vào ngày 19.9. Lịch trình dự kiến cho dòng sản phẩm mới sẽ là sự kiện ra mắt vào ngày 9.9 và cho phép đặt hàng sớm nhất từ ngày 12.9.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là sự công nhận rõ ràng nhất từ Apple đối với sức tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Việt Nam, nơi doanh thu ngày mở bán các thế hệ iPhone gần đây đều dễ dàng vượt mốc 1.000 tỉ đồng. Việc được tiếp cận sản phẩm cùng lúc với các thị trường toàn cầu sẽ là một tin vui lớn cho người hâm mộ "táo khuyết" tại Việt Nam. Đồng thời, thị trường xách tay sẽ bị thu hẹp đáng kể, giảm tình trạng người Việt di chuyển sang các nước lân cận như Thái Lan, Singapore... để săn đón iPhone 17 Series trong ngày đầu mở bán.

Những thay đổi đáng chú ý được hé lộ của iPhone 17 Series

Song song với thông tin về ngày mở bán, hàng loạt tin đồn và rò rỉ về những thay đổi trên iPhone 17 Series cũng đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc, phác họa nên một thế hệ smartphone Apple với nhiều cải tiến.

Trải nghiệm mô hình CAD của iPhone 17 tại một cửa hàng ở Trung Quốc

Một trong những thay đổi được quan tâm nhất nằm ở thiết kế của hai phiên bản cao cấp, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Nhiều nguồn tin cho rằng Apple có thể sẽ từ bỏ khung titan để quay trở lại sử dụng vỏ nhôm với một quy trình hoàn thiện mới nhằm tối ưu hóa chi phí hoặc mang lại cảm giác cầm nắm khác biệt.

Đột phá lớn nhất về ngoại hình nằm ở cụm camera sau. Thay vì thiết kế vuông quen thuộc, Apple có thể sẽ chuyển sang một dải camera hình chữ nhật nằm ngang, chiếm hết bề rộng của máy - thiết kế gợi nhớ đến dòng Google Pixel 9 Pro. Trên dải camera này, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác ở bên trái, trong khi đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được dời sang phía bên phải và xếp dọc.

Về cấu hình, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được kỳ vọng sẽ trang bị chip A19 Pro, cùng với đó là việc nâng cấp dung lượng RAM lên 12 GB, một "bước nhảy" so với các thế hệ trước, hứa hẹn khả năng đa nhiệm và xử lý tác vụ AI phức tạp. Hệ thống camera cũng có thể nhận cải tiến, với ống kính tele nâng cấp lên 48 MP và camera trước tăng gấp đôi độ phân giải lên 24 MP.

Không chỉ phiên bản Pro, hai phiên bản tiêu chuẩn là iPhone 17 và 17 Plus cũng nhận nâng cấp với công nghệ màn hình ProMotion (tần số quét 120 Hz) và tính năng Màn hình luôn bật (Always-On Display), bước đi có tính xóa bỏ một trong những khác biệt lớn nhất giữa dòng thường và dòng Pro, mang lại trải nghiệm hiển thị cao cấp cho tất cả phiên bản.