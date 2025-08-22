Apple vô tình xác nhận ngày ra mắt iPhone 17

Và một trong những bất ngờ đã xảy ra khi Apple vô tình tiết lộ ngày diễn ra sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 là 9.9.2025. Thông tin này được xác nhận qua một lời mời được thêm nhầm vào ứng dụng Apple TV, mặc dù sau đó đã nhanh chóng bị xóa.

Hình ảnh cho thấy thiết kế của lời mời gợi nhớ đến hình nền của MacBook Air nguyên bản, có thể là một gợi ý dành cho mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng sắp ra mắt. Đây là thành viên mới dự kiến thay thế iPhone 17 Plus trong dòng sản phẩm sắp tới và được xem là câu trả lời của Apple đối với Galaxy S25 Edge đến từ Samsung.

Apple TV tiết lộ thông tin sự kiện sắp tới diễn ra vào ngày 9.9 ẢNH: PHONEARENA

Nhiều kỳ vọng đối với dòng iPhone 17

Bên cạnh iPhone 17 Air, dòng iPhone 17 năm nay còn bao gồm iPhone 17 cơ bản, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Hai mẫu Pro dự kiến sẽ có thiết kế mặt sau được làm mới đáng kể, thông tin này đã được xác nhận qua nhiều thiết kế ốp lưng gần đây.

Các mẫu iPhone 17 dự kiến bổ sung nhiều tùy chọn màu sắc mới, bao gồm màu cam nổi bật cho iPhone 17 Pro, đồng thời chạy trên nền tảng hệ điều hành iOS 26 với giao diện Liquid Glass.

Đối với giá bán, dòng iPhone 17 được cho là sẽ tăng giá khoảng 50 USD, với ngoại lệ dành cho iPhone 17 Pro khi Apple loại bỏ tùy chọn lưu trữ 128 GB để bắt đầu từ mức 256 GB. Dòng sản phẩm này sẽ cạnh tranh với Galaxy S25 và Pixel 10 nhằm mang đến cho người dùng những lựa chọn tốt nhất trong năm 2025.

Ngoài các mẫu iPhone 17, sự kiện sắp tới cũng được kỳ vọng sẽ là nơi Apple giới thiệu Apple Watch Series 11 và phiên bản kế nhiệm của Apple Watch Ultra mang tên Apple Watch Ultra 2.

Được biết, sự kiện ra mắt của Apple luôn được mong đợi, vì vậy thật thú vị khi chính công ty này lại để lộ thông tin về sự kiện của mình. Trong khi Apple thường rất nghiêm khắc với các rò rỉ thông tin, sự cố này cho thấy ngay cả gã khổng lồ công nghệ cũng không hoàn hảo.