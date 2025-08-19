iPhone 18 Air là mẫu iPhone rẻ nhất vào mùa thu năm sau

Theo các nguồn tin tại Hàn Quốc, Apple dự kiến sẽ có một sự thay đổi lớn trong cách tiếp thị iPhone kể từ mùa thu năm sau. Cụ thể, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không được phát hành vào mùa thu năm 2026 như thường lệ mà được dời sang mùa xuân năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 18 Air sẽ trở thành mẫu iPhone rẻ nhất trong loạt sản phẩm mùa thu năm sau.

Sự vắng bóng của iPhone 18 tiêu chuẩn khiến iPhone 18 Air trở thành lựa chọn rẻ nhất khi ra mắt ẢNH: T3

Dòng iPhone ra mắt vào mùa thu năm 2026 dự kiến bao gồm iPhone 18 Air, 18 Pro, 18 Pro Max và một mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, tạm gọi là iPhone 18 Fold. Theo ETNews, Apple có kế hoạch kết hợp iPhone 18 và iPhone 18e cho sự kiện ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Các chuyên gia như Ming-chi Kuo trước đó cũng đã đưa ra những thông tin tương tự khi cho rằng iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt cùng iPhone 18e vào mùa xuân năm 2027 nhằm dành chỗ cho iPhone màn hình gập trong dòng sản phẩm mùa thu năm 2026.

iPhone 18 Fold là mẫu iPhone được chờ đợi nhất năm 2026

Nếu thông tin chính xác, những khách hàng đang tìm kiếm các mẫu iPhone giá rẻ sẽ phải chờ đến sự kiện ra mắt vào mùa xuân, trong khi các dòng iPhone cao cấp sẽ được giới thiệu vào mùa thu. Theo ETNews, việc ra mắt iPhone 18 Fold là lý do chính khiến Apple trì hoãn ngày ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn.

Báo cáo cũng cho biết phiên bản giá rẻ iPhone 17e sẽ được ra mắt vào nửa đầu năm 2026, tương tự như sự kiện ra mắt iPhone 16e vào mùa xuân năm nay. Mặc dù tên gọi "iPhone Air" chưa được xác nhận chính thức, nhưng Apple dự kiến sẽ công bố thông tin này trong tháng tới cùng với sự ra mắt của iPhone 17 Air.

Trải nghiệm mô hình CAD của iPhone 17 tại một cửa hàng ở Trung Quốc

Ngoài ra, ETNews cũng cho biết Apple sẽ ra mắt thế hệ iPhone màn hình gập thứ hai và dòng iPhone 19 vào nửa cuối năm 2027, trùng với dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone. Năm 2027 có thể sẽ chứng kiến sự xuất hiện của một mẫu iPhone đặc biệt, tương tự như iPhone X vào năm 2017.

Đối với giá bán, iPhone 18 Air có thể sẽ kế thừa mức giá khởi điểm của iPhone 17 Air, miễn là không có cú sốc nào về thuế quan. Hiện tại, tất cả vẫn chỉ là suy đoán cho đến khi Apple công bố chính thức dòng iPhone 17 vào tháng tới.