Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple bất ngờ phát hành iOS 18.6.2

Kiến Văn
Kiến Văn
21/08/2025 07:10 GMT+7

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 18.6.2, bên cạnh iPadOS 18.6.2 và macOS Sequoia 15.6.1, cho các thiết bị tương thích.

iOS 18.6.2 có thể là một trong những bản cập nhật nhỏ cuối cùng trước khi Apple ra mắt phiên bản iOS 26 vào mùa thu tới. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể về những thay đổi trong bản cập nhật này, nhưng thường thì các bản cập nhật iOS x.x.x sẽ bao gồm các cải tiến về bảo mật và hiệu suất.

Apple bất ngờ phát hành iOS 18.6.2 - Ảnh 1.

iOS 18.6.2 được phát hành nhằm khắc phục các lỗi bảo mật quan trọng, nhưng chi tiết không được Apple nêu rõ

ẢNH: K. VĂN

Được biết, Apple hiện phát triển song song hai hướng cho hệ điều hành của mình. Trong khi phần lớn sự chú ý tập trung vào các bản cập nhật iOS 26, công ty cũng không quên cung cấp các bản cập nhật cho các phiên bản hiện tại.

iOS 18.6.2 được phát hành sau bản cập nhật iOS 18.6.1 trước đó vào ngày 14.8, thời điểm công ty phát hành cùng với iPadOS 18.6.1 và watchOS 11.6.1. Các bản cập nhật này đã khôi phục tính năng đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) cho Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 và Apple Watch Ultra tại Mỹ.

Cách cập nhật lên iOS 18.6.2

Người dùng iPhone tương thích với iOS 18 hiện tại có thể cập nhật lên phiên bản iOS 18.6.2 mới nhất bằng cách mở ứng dụng Cài đặt, chạm vào Cài đặt Chung và chọn Cập nhật phần mềm. Ở giao diện hiện ra, hãy nhấn vào bản cập nhật iOS 18.6.2 xuất hiện và làm theo hướng dẫn trên màn hình khi được nhắc.

Bên cạnh đó, Apple cũng phát hành các bản cập nhật cho các hệ điều hành khác, bao gồm macOS Sequoia 15.6.1 và iPadOS 17.7.10. Công ty thường xuyên cập nhật các hệ điều hành cũ để đảm bảo tính bảo mật và khả năng tương thích, trong khi các bản phát hành cho hệ điều hành hiện tại và tương lai chủ yếu tập trung vào việc duy trì an toàn cho phần mềm mà không bổ sung tính năng mới.

Người dùng được khuyến cáo nên thường xuyên kiểm tra và cập nhật hệ điều hành để đảm bảo thiết bị của mình hoạt động ổn định và an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

bản cập nhật iOS 26 Apple hệ điều hành di động iPadOS 18.6.2 macOS Sequoia 15.6.1
