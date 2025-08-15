Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple bất ngờ phát hành iOS 18.6.1

Kiến Văn
Kiến Văn
15/08/2025 14:01 GMT+7

Không lâu sau khi phát hành iOS 18.6 và watchOS 11.6, Apple đã chính thức ra mắt các phiên bản mới iOS 18.6.1 và watchOS 11.6.1.

Sự xuất hiện của iOS 18.6.1 và watchOS 11.6.1 đánh dấu việc khôi phục chức năng đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) trên các mẫu Apple Watch tại Mỹ. Đây là chức năng đã bị tạm dừng một thời gian do tranh chấp pháp lý giữa Masimo và Apple.

Apple bất ngờ phát hành iOS 18.6.1 - Ảnh 1.

iOS 18.6.1 và watchOS 11.6.1 đã đưa tính năng đo chỉ số SpO2 trở lại

ẢNH: BGR

Cuộc chiến pháp lý giữa Masimo và Apple đã khiến Apple phải ngừng bán các mẫu Apple Watch Series 9 và Watch Ultra 2 vào cuối năm 2023. Mặc dù công ty đã tiếp tục bán trở lại các sản phẩm này vào đầu năm 2024, nhưng chức năng SpO2 vẫn không được hỗ trợ. Điều này đã gây khó khăn cho người dùng, đặc biệt là khi họ cần sửa chữa thiết bị vì chức năng này sẽ không còn hoạt động.

iOS 18.6.1 mở màn cho sự xuất hiện của nhiều tính năng sức khỏe mới

Trong thông cáo báo chí phát hành liên quan đến sự xuất hiện của các bản cập nhật mới, Apple thông báo người dùng giờ đây có thể truy cập vào "các tính năng đo nồng độ oxy trong máu được thiết kế lại" bằng cách cập nhật iPhone lên iOS 18.6.1 và Apple Watch lên watchOS 11.6.1. Theo công ty, dữ liệu sẽ được thu thập và tính toán trên iPhone, với kết quả có sẵn trong mục Hô hấp của ứng dụng Sức khỏe.

Apple lột xác thiết kế với Liquid Glass, nâng cấp AI cho iOS 26

Sự trở lại của chức năng đo oxy trong máu là tin vui cho người dùng và có thể mở ra cơ hội cho các tính năng sức khỏe mới trong tương lai. Theo báo cáo từ Bloomberg, Apple dự kiến sẽ bổ sung tính năng theo dõi huyết áp cho Apple Watch Series 11 mà công ty dự kiến ra mắt vào tháng tới cùng với iPhone 17. Công nghệ đo huyết áp này sẽ hoạt động tương tự như chức năng đo oxy trong máu và theo dõi ngưng thở khi ngủ khi đưa ra những cảnh báo cho người dùng về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn dựa trên kết quả đo.

Mặc dù các cảm biến này chưa được cấp chứng nhận phê duyệt của FDA (Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ) như cảm biến ECG, người dùng vẫn có thể sử dụng đồng hồ để kiểm tra sức khỏe của mình.

