Xuất hiện iPhone 17 Pro chạy… Android

Nội dung đăng tải từ nguồn uy tín Sonny Dickson cho thấy ba hình ảnh về bản sao của iPhone 17 Pro (hoặc iPhone 17 Pro Max) đã được chia sẻ. Một trong số đó cho thấy hộp điện thoại đơn giản với một chiếc iPhone màu đen, trong khi hai hình ảnh còn lại hiển thị một chiếc điện thoại màu bạc với logo quả táo nổi tiếng và màn hình hiển thị.

Hình ảnh mẫu giả iPhone 17 Pro được chia sẻ ẢNH: Sonny Dickson

Những 'cái sai' trong mẫu iPhone 17 Pro giả

Tuy hình ảnh hiển thị màn hình iPhone 17 Pro trông giống như iOS với các biểu tượng quen thuộc như App Store và Safari, Sonny Dickson đã chỉ ra rằng chiếc điện thoại giả này thực chất đang chạy Android. Nguyên nhân là do cách hiển thị thời gian trên đồng hồ: trong khi iOS thường không hiển thị số 0 ở đầu cho giờ đơn (ví dụ: 5:20), thì Android lại hiển thị theo định dạng 24 giờ với số 0 (05:20).

Ngoài ra, người hâm mộ Apple cũng đã chỉ ra rằng phần viền của thiết bị giả này khá dày, trong khi các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max dự kiến sẽ có viền mỏng hơn, thậm chí còn mỏng hơn cả viền của iPhone 16 Pro.

Trải nghiệm mô hình CAD của iPhone 17 tại một cửa hàng ở Trung Quốc

Khi thời điểm ra mắt iPhone 17 Pro đến gần, những thiết bị mẫu giả này được đưa ra chủ yếu dựa vào các nguồn tin rò rỉ. Mặc dù chúng có thể cung cấp cái nhìn ban đầu, nhưng các chi tiết như đồng hồ theo phong cách Android và viền cồng kềnh cho thấy chúng khác xa với thực tế khi người dùng có thể tiếp cận iPhone 17 Pro chính thức.