Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple đang từ bỏ 2 tính năng iPhone từng được quảng cáo rầm rộ

Kiến Văn
Kiến Văn
18/08/2025 08:10 GMT+7

Apple đã tiếp thị mạnh mẽ hai tính năng này trên iPhone để rồi lại loại bỏ chúng như thể chúng chưa bao giờ quan trọng.

Sự quay lưng này của Apple khiến nhiều người hâm mộ iPhone không khỏi cảm thấy tiếc nuối, đặc biệt khi một trong số đó là thay đổi gây nhiều tranh cãi.

Tạm biệt titan trên iPhone Pro

Mặc dù không phải là một tính năng thiết yếu cho dòng iPhone Pro, titan đã được đánh giá cao vì vẻ đẹp và sự sang trọng mà nó mang lại. Nhiều người tin rằng iPhone vẫn có giá trị lâu dài trong việc phân biệt các sản phẩm cao cấp với những mẫu điện thoại khác. Hơn nữa, titan mang lại cảm giác mạnh mẽ và hiện đại hơn so với nhôm, kính hay thép không gỉ.

Apple đang từ bỏ 2 tính năng iPhone từng được quảng cáo rầm rộ - Ảnh 1.

Titan mang đến cảm giác hấp dẫn cho điện thoại

ẢNH: PHONEARENA

Điều khiến nhiều người cảm thấy khó chịu là Apple từng rất chú trọng vào titan khi ra mắt iPhone 15 Pro, nhưng giờ đây chúng ta lại phải thấy sự ra đi của nó. Nguyên nhân cho quyết định này là không rõ, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng chi phí là yếu tố chính khi Apple muốn giữ giá thành sản phẩm ở mức hợp lý trước những thách thức về thuế quan.

Đã đến lúc nói lời tạm biệt Dynamic Island?

Nhiều ý kiến trái chiều đưa ra khi Dynamic Island được giới thiệu trên iPhone 14 Pro, với không ít trò đùa trên mạng xã hội xuất hiện vào thời điểm đó. Trong số này, nhiều ý kiến tin Dynamic Island thực sự là một giải pháp thông minh cho vấn đề tồn tại trong thiết kế smartphone, điều mà các nhà sản xuất khác cũng đang phải đối mặt.

Thực tế là, hầu hết các hãng di động đều áp dụng thiết kế lỗ đục hoặc tai thỏ để giảm độ dày của viền, nhưng Dynamic Island thực sự tạo ra khác biệt. Nhờ đó, iPhone không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại có tai thỏ mà còn mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Khả năng tích hợp ứng dụng với Dynamic Island thực sự ấn tượng và thường xuyên hoạt động hiệu quả.

Apple đang từ bỏ 2 tính năng iPhone từng được quảng cáo rầm rộ - Ảnh 2.

Dynamic Island là tính năng được Apple giới thiệu lần đầu tiên trên dòng iPhone 14 Pro

ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết Apple có thể loại bỏ Dynamic Island để chuyển sang thiết kế lỗ đục trên iPhone 18

Khám phá thêm chủ đề

