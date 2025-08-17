Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Camera iPhone 17 Pro vượt mặt các đối thủ cao cấp từ Google và Samsung

Kiến Văn
Kiến Văn
17/08/2025 14:01 GMT+7

Trong khi iPhone 17 Air nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng, iPhone 17 Pro đang nổi lên với sức mạnh về camera.

Chỉ còn vài tuần nữa, Apple sẽ chính thức ra mắt dòng iPhone 17 khi các báo cáo cho biết sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 9.9. Bên cạnh các thay đổi về thiết kế, đặc biệt là cụm camera cũng như sự xuất hiện của iPhone 17 Air, sự chú ý giờ đây đang bắt đầu tập trung vào cải tiến phần cứng trên thiết bị, đặc biệt là mẫu Pro.

Camera iPhone 17 Pro vượt mặt các đối thủ cao cấp từ Google và Samsung - Ảnh 1.

Cả ba cảm biến camera chính của iPhone 17 Pro đều có độ phân giải 48 MP

ẢNH: MAJIN BU

iPhone 17 Pro có camera 'tele mạnh nhất' trên thị trường smartphone

Theo báo cáo mới thông qua nguồn rò rỉ đáng tin cậy từ Trung Quốc, iPhone 17 Pro có thể sở hữu camera "tele mạnh nhất" trên thị trường smartphone hiện nay. Nhiều thông tin cho biết, thiết bị này sẽ được trang bị cảm biến camera tele mới cho phép zoom quang 8x, một sự nâng cấp so với bộ đôi iPhone 16 Pro hiện chỉ có khả năng zoom quang tối đa 5x. Điều này ấn tượng hơn so với nhiều đối thủ trong hệ sinh thái Android vốn chỉ giới hạn ở zoom quang 5x, mặc dù một số ít trường hợp đạt mức zoom 10x.

Một điểm đáng chú ý khác là độ phân giải của cảm biến. Các nguồn tin chỉ ra rằng iPhone 17 Pro sẽ có camera tele 48 MP, lớn gấp 4 lần so với camera tele 12 MP trên dòng iPhone 16 hiện tại. Việc nâng cấp này không chỉ giúp tăng cường khả năng zoom mà còn mở ra cơ hội cho những bức ảnh chi tiết hơn ở độ phân giải đầy đủ, cũng như những bức ảnh đẹp hơn ở độ phân giải 12 MP nhờ công nghệ ghép điểm ảnh.

Trải nghiệm mô hình CAD của iPhone 17 tại một cửa hàng ở Trung Quốc

Tại Mỹ, Google Pixel 9 Pro hiện sở hữu camera tele 48 MP với khả năng zoom quang 5x, trong khi Galaxy S25 Ultra trang bị hai camera tele với khả năng zoom quang 3x và 5x. Đặc biệt, Samsung đã giới thiệu camera zoom quang 10x trên Galaxy S23 Ultra từ hai năm trước, nhưng đã từ bỏ thiết kế này trên Galaxy S24 Ultra và S25 Ultra. Chính vì vậy, sự nâng cấp camera trên iPhone 17 Pro sẽ là một yếu tố thú vị trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của ngành công nghiệp smartphone trong tương lai.

