Nhu cầu nâng cấp iPhone 17 tăng vọt

Trước thềm sự kiện ra mắt iPhone 17 series (0 giờ ngày 10.9 theo giờ Việt Nam), SellCell đã thực hiện một cuộc khảo sát để đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng đối với dòng iPhone sắp tới. Và kết quả cho thấy những dấu hiệu tích cực cho Apple.

Nhiều người dùng iPhone sẵn sàng nâng cấp lên các mẫu iPhone 17 mới hơn ẢNH: K. VĂN

Theo kết quả khảo sát, 68,3% người dùng iPhone hiện tại có kế hoạch mua iPhone 17 ngay khi sản phẩm ra mắt, tăng mạnh so với 61,9% trước khi iPhone 16 được giới thiệu. Trong số này, 38,1% cho biết sẽ chọn các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, còn 16,7% dự định mua iPhone 17 và 13,5% quan tâm đến iPhone 17 Air siêu mỏng. Chỉ 3,3% người tham gia cho biết đang chờ đợi một chiếc iPhone màn hình gập mà Apple chưa công bố.

Cũng theo khảo sát, 72,9% người dùng cảm thấy hài lòng hơn với iPhone so với những năm trước, nhưng 27,1% lại cho rằng Apple có nhiều sự kém cỏi so với các đối thủ. Thời lượng pin là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy quyết định nâng cấp khi 53% người cho biết đây là lý do hàng đầu. Các yếu tố khác gồm thiết kế và tính năng mới (36,2%), cải tiến màn hình (34,3%), nâng cấp camera (28,1%), cũng như cải tiến AI (trí tuệ nhân tạo) và phần mềm (7,1%).

Giá iPhone 17 ảnh hưởng lớn đến sức mua

Tuy nhiên, giá vẫn là rào cản lớn đối với người dùng khi 68,9% cho biết chi phí là lý do chính khiến họ ngần ngại nâng cấp. Sự hài lòng với thiết bị hiện tại cũng đóng vai trò quan trọng khi 71,7% cho biết hài lòng với iPhone hiện tại. Một số ít người dùng (7,5%) bày tỏ sự quan tâm đến smartphone màn hình gập, trong khi 6,6% không thoải mái với eSIM và 5,3% muốn chuyển sang Android.

Trải nghiệm mô hình CAD của iPhone 17 tại một cửa hàng ở Trung Quốc

Khi được hỏi về sự lựa chọn giữa độ mỏng của thiết bị và dung lượng pin, 47,5% người cho biết sẵn sàng chấp nhận thời lượng pin ngắn hơn để đổi lấy thiết kế mỏng hơn. Trong khi đó, 29,7% cho biết không quan tâm đến smartphone siêu mỏng. 44% người dùng iPhone coi Apple Intelligence là một tính năng rất quan trọng, trong khi 33% khác cho rằng tính năng AI này không quan trọng với họ. Khá thú vị, 44% người xem Apple dẫn đầu về AI, cao hơn nhiều so với mức 6,6% đánh giá cho Samsung và Google.

Cuối cùng, 36,8% người dùng sẽ trì hoãn việc nâng cấp nếu giá tăng đáng kể, trong khi 29,2% quyết định dựa trên mức tăng. Chỉ có 34% cho biết sẽ tiếp tục mua hàng bất kể giá tăng.