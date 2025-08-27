Apple gửi thư mời sự kiện ra mắt iPhone 17

Không bất ngờ khi sự kiện này là nơi Apple dự kiến sẽ giới thiệu các mẫu iPhone 17, Apple Watch mới và AirPods Pro 3. Giống như những năm trước, sự kiện bắt đầu lúc 10 giờ sáng 9.9 theo giờ Mỹ (tức 0 giờ sáng 10.9 theo giờ Việt Nam).

Lời mời được gửi đi chỉ một ngày sau khi Apple phát hành bản beta 8 của iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 và visionOS 26. Sau gần một năm ra mắt iPhone 16 và nhiều tháng đồn đoán về phiên bản kế nhiệm, người dùng đang háo hức chờ đợi để chiêm ngưỡng trực tiếp các sản phẩm mới.

Bản kế nhiệm của iPhone 16 chính là điểm nhấn tại sự kiện sắp tới ẢNH: K. VĂN

Những dự đoán về iPhone 17

Theo thông tin từ BGR, Apple dự kiến sẽ ra mắt bốn mẫu iPhone 17 trong năm nay. Mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn được cho là sẽ tương tự như iPhone 16 với camera selfie cải tiến và chip A19 mới. Đặc biệt, Apple có thể thay thế mẫu iPhone Plus bằng iPhone 17 Air siêu mỏng, nhấn mạnh vào khả năng đổi mới của hãng. Mẫu điện thoại này dự kiến sẽ có camera sau duy nhất, chip A19 và modem C1 5G.

Các mẫu iPhone 17 Pro cũng sẽ được thiết kế lại với cụm camera kép, trang bị ba camera 48 MP, chip A19 Pro và RAM 12 GB. Có thông tin cho biết Apple sẽ chuyển từ khung titan sang nhôm cho các mẫu này.

Ba mẫu Apple Watch mới ra mắt

Apple cũng dự kiến sẽ giới thiệu ba mẫu Apple Watch mới trong sự kiện này, bao gồm Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 và Watch SE 3. Mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố, nhưng các mẫu mới sẽ được trang bị chip S11 SiP tương tự các phiên bản trước đó. Đặc biệt, Watch Series 11 và Ultra 3 có khả năng hỗ trợ 5G, trong khi Ultra 3 sẽ có kết nối vệ tinh.

Ba mẫu Apple Watch mới chờ ngày "xuất trận" ẢNH: BGR

Các tin đồn cũng tiết lộ rằng Apple Watch SE 3 và Watch Ultra 3 sẽ có màn hình lớn hơn, cùng với tính năng đo huyết áp, mặc dù tính năng này có thể chỉ phát hiện huyết áp cao mà không đưa ra chẩn đoán chính xác.

AirPods Pro 3 và các bản cập nhật phần mềm

Trong sự kiện, Apple có thể sẽ giới thiệu AirPods Pro 3 mới được trang bị chip H3 giúp cải thiện chất lượng âm thanh và các công nghệ khác. Các tính năng như cảm biến nhịp tim và Dịch trực tiếp (Live Translate) cũng được kỳ vọng sẽ có mặt trên sản phẩm này. Thời lượng pin, tính năng chống ồn chủ động và chế độ nghe xuyên thấu cũng có thể được cải thiện.

Cuối cùng, Apple có thể giới thiệu phiên bản chính thức của iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 và visionOS 26 vào ngày diễn ra sự kiện, với bản phát hành chính thức dự kiến vào tuần sau đó. Bên cạnh đó, có khả năng công ty sẽ giới thiệu Apple TV 4K mới, các mẫu iPad mới hoặc AirTag mới, nhưng có thể sẽ giữ lại những sản phẩm này cho cuối năm nay.