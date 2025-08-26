Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thêm thông tin về hai màu mới của dòng iPhone 17

Kiến Văn
Kiến Văn
26/08/2025 14:53 GMT+7

Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg xác nhận Apple sẽ cung cấp iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sắp ra mắt với màu cam mới.

Trong bản tin Power On mới nhất của mình, ông Gurman tiết lộ thông tin thú vị về dòng sản phẩm iPhone 17 sắp ra mắt. Theo đó, mẫu điện thoại thay thế cho iPhone 16 Plus có tên iPhone 17 Air sẽ được mang đến lựa chọn màu xanh lam mới. Trong khi đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có lựa chọn màu cam.

Đây chính là hai màu mới toanh đến với iPhone 17 - Ảnh 1.

Màu cam sẽ thay thế màu titan sa mạc của năm ngoái?

ẢNH: MACRUMORS

Thông tin của ông Gurman phù hợp với những nguồn tin trước đây, vốn chỉ ra rằng iPhone 17 Pro sẽ có màu cam, mặc dù một số mô tả đó là màu đồng. Bên cạnh đó, dựa vào các mẫu thử nghiệm của iPhone 17 Pro gần đây cho thấy, sản phẩm sẽ có thêm một số lựa chọn màu sắc khác, gồm đen, trắng và xanh đậm.

Đối với màu xanh nhạt cho iPhone 17 Air, chi tiết này cũng đã được nhắc đến nhiều lần, với thông tin đầu tiên được đưa ra bởi người dùng Weibo có tên Fixed Focus Digital. Nguồn tin này cho biết màu xanh mới chính là điểm nhấn trong chiến lược tiếp thị của Apple dành cho mẫu iPhone mới. Theo mô tả, màu xanh này nhạt hơn so với bất kỳ màu xanh nào mà Apple từng phát hành, thậm chí có thể trông gần như trắng trong điều kiện ánh sáng yếu.

Apple tiếp tục chiến lược màu sắc với iPhone 17

Mặc dù ông Gurman không đề cập đến các màu sắc khác cho dòng iPhone mới, nhưng việc ông nhắc đến màu cam và xanh nhạt cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Air cho thấy độ chính xác của những tin đồn là rất cao.

Đây chính là hai màu mới toanh đến với iPhone 17 - Ảnh 2.

iPhone 17 Air sẽ khai sinh màu xanh nhạt mới trên dòng iPhone?

ẢNH: MACRUMORS

Điều này phù hợp với những gì Apple đã làm gần đây, vốn giữ phong cách màu sắc trầm cho các mẫu iPhone Pro được làm bằng titan. Trước đó, Apple giới thiệu màu titan sa mạc mới cho iPhone 16 Pro, bên cạnh các màu titan tự nhiên, titan trắng và titan đen.

Dòng iPhone 17 dự kiến sẽ ra mắt trong vài tuần tới, với sự kiện dự kiến diễn ra vào thứ ba, ngày 9.9 (khoảng 0 giờ ngày 10.9 theo giờ Việt Nam). Nếu Apple tiếp tục truyền thống, việc đặt hàng trước cho iPhone 17 sẽ bắt đầu vào thứ sáu, ngày 12.9, trước khi bàn giao đến tay khách hàng vào thứ sáu tuần sau đó, ngày 19.9.

