Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple đưa loạt MacBook và iPhone vào danh sách 'không nên mua'

Kiến Văn
Kiến Văn
02/09/2025 08:08 GMT+7

Apple vừa công bố bổ sung ba mẫu MacBook vào danh sách sản phẩm lỗi thời của họ, cùng một mẫu iPhone vào danh sách cổ điển.

Các mẫu MacBook bị lọt vào danh sách lỗi thời trên trang web của Apple bao gồm MacBook Air (11 inch, đầu năm 2015), MacBook Pro (13 inch, 2017, 4 cổng Thunderbolt 3) và MacBook Pro (15 inch, 2017). Theo quy định của Apple, một thiết bị sẽ được coi là "lỗi thời" sau hơn 7 năm kể từ khi công ty ngừng phân phối.

- Ảnh 1.

MacBook Air 11 inch ra mắt đầu năm 2015 không còn được Apple hỗ trợ sửa chữa

ẢNH: APPLE

Chính sách hỗ trợ sản phẩm lỗi thời và cổ điển của Apple

Thông thường, các cửa hàng Apple và nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền sẽ không thực hiện sửa chữa cho các sản phẩm lỗi thời. Tuy nhiên, Apple cho biết MacBook có thể đủ điều kiện thay pin trong tối đa 10 năm sau khi thiết bị không còn được phân phối, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của linh kiện.

Đặc biệt, MacBook Air 11 inch đã ngừng sản xuất sau sự kiện được hãng tổ chức vào tháng 10.2016, chỉ vài phút sau khi Apple giới thiệu các mẫu MacBook Pro đầu tiên có Touch Bar. Mặc dù đã được thêm vào danh sách lỗi thời, nhiều khả năng mẫu MacBook Air 11 inch vẫn được bán qua một số đại lý bán lẻ chọn lọc cho đến ít nhất là năm 2018.

Dòng MacBook Air hiện có hai tùy chọn kích thước màn hình là 13,6 inch và 15,3 inch. Đáng chú ý, Apple đang được cho là sẽ ra mắt một mẫu MacBook mới với kích thước 12,9 inch với chip A18 Pro của iPhone 16 Pro.

- Ảnh 2.

iPhone 8 Plus được Apple ra mắt trong đợt kỷ niệm iPhone tròn 10 tuổi

ẢNH: K. VĂN

Ngoài ra, Apple cũng đã đưa các mẫu iPhone 8 Plus với dung lượng lưu trữ 64 GB và 256 GB vào danh sách sản phẩm cổ điển. iPhone 8 và 8 Plus được Apple công bố lần đầu tiên vào tháng 9.2017, cùng với phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone có tên iPhone X.

Theo quy định, một thiết bị được xem là "cổ điển" khi đã hơn 5 năm kể từ khi Apple ngừng phân phối. Các cửa hàng và nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ sửa chữa cho các sản phẩm cổ điển trong vòng 2 năm, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của linh kiện.

