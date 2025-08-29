Chiếc MacBook 'thất bại thảm hại' từng được Apple ra mắt

Ngay lập tức, sản phẩm đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, từ những ủng hộ cho đến chỉ trích. Mặc dù không hoàn hảo, MacBook 12 inch đã để lại dấu ấn lớn trong ngành công nghiệp máy tính, không chỉ cho Apple mà còn cho toàn bộ thị trường.

MacBook 12 inch được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 3.2015 ẢNH: AIS.BLOG

Nhiều người coi MacBook 12 inch là một sản phẩm thất bại, biểu trưng cho sự thái quá trong thiết kế của Jony Ive với xu hướng mỏng nhẹ chiếm ưu thế. Việc ngừng sản xuất chỉ sau 4 năm được xem như một minh chứng cho quan điểm này. Tuy nhiên, với những người khác, họ lại nhìn nhận sản phẩm như một tiền thân của nhiều tính năng mà người dùng Apple yêu thích ngày nay. Dù có nhiều khuyết điểm như hiệu suất thấp và giá thành cao, MacBook 12 inch vẫn mang đến những cải tiến đáng giá.

Tính năng mới sáng tạo

Khi ra mắt, MacBook 12 inch đã thu hút sự chú ý không chỉ vì thiết kế mà còn vì mức giá 1.299 USD tương đương với MacBook Pro. Điều này khiến nhiều người phải suy nghĩ, đặc biệt khi biết rằng nó chỉ được trang bị chip Intel Core M - một loại chip dành cho thiết bị di động. Bên cạnh đó, bàn phím kiểu cánh bướm cũng gây tranh cãi vì không thoải mái và dễ hỏng, khiến Apple phải mất nhiều năm để cải tiến.

MacBook Air vốn có điểm nổi bật ở thiết kế mỏng và nhẹ ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, MacBook 12 inch cũng giới thiệu nhiều tính năng nổi bật. Nó mỏng và nhẹ đến mức gây ấn tượng mạnh, tương tự như khi MacBook Air ra mắt lần đầu vào năm 2008. Sản phẩm còn trang bị trackpad Force Touch lớn được yêu thích và trở thành tiêu chuẩn trong ngành. Mặc dù không phải là máy Mac đầu tiên có màn hình Retina, MacBook 12 inch đã chứng minh rằng ngay cả những chiếc laptop di động cũng có thể sở hữu màn hình chất lượng cao.

Hơn nữa, Apple đã tích hợp thiết kế pin cải tiến cho phép máy hoạt động cả ngày mà không cần quạt tản nhiệt, từ đó mang lại trải nghiệm êm ái. Đặc biệt, MacBook 12 inch là sản phẩm đầu tiên của Apple sử dụng cổng USB-C, một bước đi táo bạo thúc đẩy ngành công nghiệp áp dụng chuẩn kết nối này rộng rãi hơn.

Cổng USB-C là bước đi táo bạo của Apple khi giới thiệu MacBook 12 inch ẢNH: AIS.BLOG

Mở đường tương lai của MacBook

Dù dễ dàng để nhìn thấy những điểm yếu của MacBook 12 inch nhưng với cái nhìn từ hiện tại, việc đánh giá lại sản phẩm là cần thiết. Mặc dù Apple đã gặp nhiều thất bại với sản phẩm, nó đã mở đường cho nhiều tính năng hiện đại trong dòng MacBook của công ty. Giống như Apple Newton, MacBook 12 inch là một ý tưởng tốt nhưng ra đời quá sớm. Nó đã không thể thực hiện được những lời hứa, nhưng nhiều ý tưởng của nó đã trở thành hiện thực trong các sản phẩm sau này.

MacBook 12 inch có thể đã không thành công nhưng những khái niệm mà nó mang lại vẫn sống mãi, đặc biệt là trong dòng MacBook Air với bộ xử lý Apple Silicon ra mắt năm 2020. Di sản của MacBook 12 inch vẫn còn đó để chứng minh rằng những ý tưởng tiên phong luôn có giá trị trong lịch sử công nghệ.