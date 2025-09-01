Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tính năng mới trên iOS 26 có thực sự giúp tiết kiệm pin cho iPhone?

Kiến Văn
Kiến Văn
01/09/2025 12:15 GMT+7

Phiên bản chính thức của iOS 26 dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 9, với khả năng cao là ngày 15.9.

Một trong những tính năng đáng chú ý trong iOS 26 chính là chế độ Adaptive Power (năng lượng thích ứng) nhằm giúp kéo dài thời gian sử dụng pin bằng cách điều chỉnh hiệu suất của iPhone trong những tình huống tiêu tốn nhiều năng lượng, như giảm độ sáng màn hình hoặc kích hoạt chế độ năng lượng thấp khi pin xuống dưới 20%. Tuy nhiên, sau vài tuần thử nghiệm, chế độ Adaptive Power dường như không tạo ra sự khác biệt rõ rệt về thời lượng pin trên iPhone 16 Pro Max.

Adaptive Power của iOS 26 thực sự tiết kiệm được bao nhiêu pin? - Ảnh 1.

Adaptive Power là một trong những tính năng nổi bật trên iOS 26

ẢNH: BGR

Báo cáo từ BGR cho biết, trải nghiệm với tính năng Adaptive Power ở thời điểm hiện tại vẫn đang gặp khó khăn do iOS 26 đang trong giai đoạn beta. Mặc dù Apple đã cải thiện trải nghiệm người dùng trong các bản beta gần đây, các vấn đề về hao pin vẫn có thể xảy ra. Do đó, tính năng này có thể hoạt động hiệu quả hơn trong phiên bản chính thức.

Khả năng tiết kiệm pin của iOS 26 chưa ấn tượng

Ở thời điểm hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy iOS 26 sẽ cải thiện thời lượng pin so với iOS 18, tuy nhiên cũng không có dấu hiệu tiêu cực nào. Nhiều người dùng thậm chí vẫn cần sạc thiết bị ít nhất hai lần mỗi ngày để duy trì hoạt động. Trong quá trình sử dụng, màn hình của iPhone thường bị tối khi hoạt động ngoài trời, đặc biệt khi sử dụng các ứng dụng như Apple Maps và phát nhạc trực tuyến.

Adaptive Power của iOS 26 thực sự tiết kiệm được bao nhiêu pin? - Ảnh 2.

Phiên bản chính thức của iOS 26 dự kiến được phát hành sớm nhất vào ngày 15.9

ẢNH: BGR

Chế độ Adaptive Power có thể trở thành một tính năng quan trọng trên iPhone 17 Air, mẫu điện thoại được đồn đoán sẽ có pin nhỏ hơn so với các phiên bản khác. Tuy nhiên, iPhone 17 Air sẽ được trang bị chip hiệu quả hơn và modem 5G riêng của Apple, có thể giúp Adaptive Power hoạt động tốt hơn trên iPhone 17 Air so với iPhone 16 Pro Max.

Tất cả sẽ phải chờ đến sự kiện Awe Dropping vào rạng sáng 10.9 theo giờ Việt Nam để xem liệu iPhone 17 Air tương tác như thế nào với phiên bản cuối cùng của iOS 26.

Tin liên quan

iOS 26 giúp iPhone cũ chạy 'nhanh như mới'

iOS 26 giúp iPhone cũ chạy 'nhanh như mới'

Apple một lần nữa khẳng định vị thế trong ngành công nghệ với bản cập nhật iOS 26 khi thổi làn gió mới đến các thiết bị cũ.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26 iPhone 17 tính năng mới tiết kiệm pin Awe Dropping Adaptive Power
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận