Tính năng mới trên iOS 26 có thực sự giúp tiết kiệm pin cho iPhone?

Một trong những tính năng đáng chú ý trong iOS 26 chính là chế độ Adaptive Power (năng lượng thích ứng) nhằm giúp kéo dài thời gian sử dụng pin bằng cách điều chỉnh hiệu suất của iPhone trong những tình huống tiêu tốn nhiều năng lượng, như giảm độ sáng màn hình hoặc kích hoạt chế độ năng lượng thấp khi pin xuống dưới 20%. Tuy nhiên, sau vài tuần thử nghiệm, chế độ Adaptive Power dường như không tạo ra sự khác biệt rõ rệt về thời lượng pin trên iPhone 16 Pro Max.

Adaptive Power là một trong những tính năng nổi bật trên iOS 26 ẢNH: BGR

Báo cáo từ BGR cho biết, trải nghiệm với tính năng Adaptive Power ở thời điểm hiện tại vẫn đang gặp khó khăn do iOS 26 đang trong giai đoạn beta. Mặc dù Apple đã cải thiện trải nghiệm người dùng trong các bản beta gần đây, các vấn đề về hao pin vẫn có thể xảy ra. Do đó, tính năng này có thể hoạt động hiệu quả hơn trong phiên bản chính thức.

Khả năng tiết kiệm pin của iOS 26 chưa ấn tượng

Ở thời điểm hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy iOS 26 sẽ cải thiện thời lượng pin so với iOS 18, tuy nhiên cũng không có dấu hiệu tiêu cực nào. Nhiều người dùng thậm chí vẫn cần sạc thiết bị ít nhất hai lần mỗi ngày để duy trì hoạt động. Trong quá trình sử dụng, màn hình của iPhone thường bị tối khi hoạt động ngoài trời, đặc biệt khi sử dụng các ứng dụng như Apple Maps và phát nhạc trực tuyến.

Phiên bản chính thức của iOS 26 dự kiến được phát hành sớm nhất vào ngày 15.9 ẢNH: BGR

Chế độ Adaptive Power có thể trở thành một tính năng quan trọng trên iPhone 17 Air, mẫu điện thoại được đồn đoán sẽ có pin nhỏ hơn so với các phiên bản khác. Tuy nhiên, iPhone 17 Air sẽ được trang bị chip hiệu quả hơn và modem 5G riêng của Apple, có thể giúp Adaptive Power hoạt động tốt hơn trên iPhone 17 Air so với iPhone 16 Pro Max.