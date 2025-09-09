Có thể sử dụng tai nghe AirPods với điện thoại Android hay không?

AirPods của Apple luôn là một trong những mẫu tai nghe không dây được săn đón nhất nhờ chất lượng âm thanh xuất sắc và khả năng chống ồn đỉnh cao. Nhưng đối với người dùng Android, việc kết hợp với 'con cưng' nhà Apple này có phải là một ý hay? Câu trả lời là có, nhưng bạn phải chấp nhận đánh đổi không ít tính năng.

AirPods và Android vẫn mang đến trải nghiệm âm thanh tốt

Theo đó, phần lớn giá trị của AirPods đến từ khả năng hoạt động liền mạch trong hệ sinh thái của Apple. Vậy khi một chiếc điện thoại Android 'lạc' vào thế giới đó, trải nghiệm sẽ ra sao? Về cơ bản, bạn hoàn toàn có thể kết nối và sử dụng AirPods như một chiếc tai nghe Bluetooth thông thường.

Tai nghe AirPods vẫn có thể sử dụng được với thiết bị Android ẢNH: PHONG ĐỖ

Việc ghép nối AirPods với điện thoại Android khá đơn giản. Đầu tiên, bạn chỉ việc bật Bluetooth trên điện thoại (thường là trong menu Cài đặt > Kết nối > Bluetooth). Sau đó, tùy vào loại AirPods, hãy làm theo các bước sau để đưa tai nghe vào chế độ ghép nối:

AirPods (1, 2, 3) và AirPods Pro : Đặt tai nghe vào hộp sạc, mở nắp rồi nhấn giữ nút tròn ở mặt sau hộp cho đến khi đèn báo nhấp nháy màu trắng.

: Đặt tai nghe vào hộp sạc, mở nắp rồi nhấn giữ nút tròn ở mặt sau hộp cho đến khi đèn báo nhấp nháy màu trắng. AirPods 4 (có hoặc không có ANC) : Mở nắp hộp khi tai nghe còn bên trong, sau đó chạm hai lần vào mặt trước hộp.

: Mở nắp hộp khi tai nghe còn bên trong, sau đó chạm hai lần vào mặt trước hộp. AirPods Max: Nhấn và giữ nút điều khiển tiếng ồn khoảng 5 giây cho đến khi đèn báo nhấp nháy màu trắng.

Sau khi đèn báo nhấp nháy, hãy tìm tên AirPods trong danh sách thiết bị Bluetooth trên điện thoại Android và chọn để kết nối.

Những tính năng bị vô hiệu hóa khi sử dụng với Android

Đây chính là phần đánh đổi lớn nhất. Khi dùng với Android, AirPods sẽ mất đi toàn bộ tính năng 'trứ danh' giúp nó trở nên khác biệt. Cụ thể, người dùng sẽ không thể:

Chuyển đổi thiết bị liền mạch : Đây là tính năng 'đáng đồng tiền' nhất trong hệ sinh thái Apple. Với Android, bạn sẽ phải kết nối lại thủ công mỗi khi muốn chuyển đổi giữa điện thoại và laptop.

: Đây là tính năng 'đáng đồng tiền' nhất trong hệ sinh thái Apple. Với Android, bạn sẽ phải kết nối lại thủ công mỗi khi muốn chuyển đổi giữa điện thoại và laptop. Điều khiển Siri rảnh tay : Tính năng gọi "Hey Siri" sẽ không hoạt động.

: Tính năng gọi "Hey Siri" sẽ không hoạt động. Tùy chỉnh cử chỉ chạm : Bạn sẽ không thể gán các lệnh khác nhau cho thao tác chạm trên tai nghe như mặc định của Apple.

: Bạn sẽ không thể gán các lệnh khác nhau cho thao tác chạm trên tai nghe như mặc định của Apple. Âm thanh không gian (Spatial Audio) : Tính năng âm thanh vòm theo dõi chuyển động đầu sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

: Tính năng âm thanh vòm theo dõi chuyển động đầu sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tích hợp Find My : Bạn sẽ không thể định vị tai nghe của mình thông qua ứng dụng Find My của Apple.

: Bạn sẽ không thể định vị tai nghe của mình thông qua ứng dụng Find My của Apple. Cập nhật phần mềm (Firmware): Đây là một mất mát quan trọng, vì bạn sẽ không thể nhận các bản vá lỗi hay cải tiến tính năng mới cho AirPods nếu không kết nối với một thiết bị Apple.

Những tính năng đặc thù của AirPods sẽ không thể hoạt động với Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù một số ứng dụng bên thứ ba như MaterialPods có thể giúp mang lại vài tính năng nhỏ (như theo dõi phần trăm pin hay gọi trợ lý Google), chúng không bao giờ có thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm nguyên bản.

Nhìn chung, nếu bạn là người dùng Android chỉ quan tâm đến chất lượng âm thanh, khả năng chống ồn và sự thoải mái mà AirPods mang lại, thì đây vẫn là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, nếu bạn tìm kiếm một trải nghiệm thông minh, liền mạch và đầy đủ tính năng, có lẽ bạn nên cân nhắc các mẫu tai nghe được thiết kế tối ưu cho hệ điều hành Android.