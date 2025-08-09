Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iOS 26 khắc phục nhược điểm lớn của tai nghe AirPods

Phong Đỗ
Phong Đỗ
09/08/2025 15:13 GMT+7

Người dùng sẽ không còn phải 'đoán mò' về đèn tín hiệu trên hộp sạc AirPods kể từ iOS 26.

Theo TechRadar, từ lâu, người dùng iPhone/iPad luôn cảm thấy bối rối khi phải cố suy đoán ý nghĩa biểu thị của chiếc đèn LED trên hộp sạc AirPods. Tuy nhiên, một tính năng mới vừa được phát hiện trong phiên bản beta của iOS 26 hứa hẹn sẽ chấm dứt tình trạng "đoán mò" này mãi mãi.

Tín hiệu đèn sạc AirPods sẽ rõ ràng hơn trên iOS 26

Kể từ khi được giới thiệu tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào tháng 6, iOS 26 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và liên tục được Apple bổ sung các tính năng mới. Mới đây, cộng đồng công nghệ đã phát hiện ra một thay đổi tinh tế nhưng hữu ích, đó là một hệ thống đèn báo sạc hoàn toàn mới cho tai nghe AirPods.

Nhược điểm lớn của tai nghe AirPods được khắc phục trên iOS 26 - Ảnh 1.

Đèn tín hiệu của hộp AirPods sắp trở nên trực quan hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LIFEWIRE

Cụ thể, theo ghi nhận từ trang Minimal Nerd, bản beta thứ 5 dành cho nhà phát triển của iOS 26 đã hé lộ một thông tin đồ họa mô tả hệ thống đèn báo trạng thái sạc rõ ràng hơn. Thay vì chỉ có hai màu như hiện tại, hệ thống mới sẽ sử dụng ba màu riêng biệt:

  • Xanh lá: Đã sạc đầy.
  • Vàng: Đang trong quá trình sạc.
  • Cam: Hộp sạc cần được nạp pin.

Sự thay đổi này giúp phân tách rõ ràng trạng thái "đang sạc" và "sắp hết pin", vốn đang bị gộp chung vào màu hổ phách (amber) khá khó hiểu ở các phiên bản hiện tại.

Đây là một nâng cấp chất lượng được mong đợi, bởi hệ thống đèn báo hiện tại của AirPods phức tạp hơn nhiều người nghĩ. Ý nghĩa của đèn thay đổi tùy thuộc vào việc hộp sạc có đang cắm điện không, đang mở hay đóng, và tai nghe có nằm bên trong hay không. Sự bổ sung một màu thứ ba sẽ giúp người dùng nhận biết tình trạng pin của thiết bị một cách nhanh chóng và trực quan hơn nhiều.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài câu hỏi bỏ ngỏ. Hiện chưa rõ liệu tính năng này có được giữ lại trong phiên bản iOS 26 chính thức, dự kiến phát hành cùng iPhone 17 vào tháng 9 tới hay không. Ngoài ra, việc nó sẽ áp dụng cho tất cả các đời AirPods hay chỉ những model mới nhất, như chiếc AirPods Pro 3 (vốn được tìm thấy trong mã nguồn iOS 26), vẫn còn là một bí ẩn.

Nhưng nhìn chung, đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho thấy Apple đang lắng nghe người dùng và cải thiện những chi tiết nhỏ nhất để mang lại trải nghiệm tốt hơn.

