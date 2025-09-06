Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

AI Việt góp phần định hình bối cảnh trí tuệ nhân tạo Đông Nam Á

Anh Quân
Anh Quân
06/09/2025 17:59 GMT+7

Với rào cản kỹ thuật được hạ thấp, các startup trí tuệ nhân tạo ở Đông Nam Á, trong đó có công ty AI Việt Nam có thể tập trung vào thế mạnh của mình là giải quyết vấn đề kinh doanh thực tế .

Các khoản đầu tư mạo hiểm (VC) toàn cầu tiếp tục xoay quanh trí tuệ nhân tạo, với 49% trong tổng số 205,6 tỉ USD huy động được trong nửa đầu năm 2025 chảy vào các công ty AI, theo dữ liệu của Crunchbase. Phần lớn (gần 90 tỉ USD) trong tổng số 100,8 tỉ USD dành cho trí tuệ nhân tạo được đổ vào các công ty Mỹ. Dù điều đó khiến Đông Nam Á có vẻ mờ nhạt trên bản đồ AI toàn cầu, một số công ty trong khu vực, trong đó có doanh nghiệp AI Việt Nam, vẫn huy động được các khoản vốn đáng kể.

AI Việt góp phần định hình bối cảnh trí tuệ nhân tạo Đông Nam Á - Ảnh 1.

Việt Nam có số lượng startup AI nhiều đáng kể tại Đông Nam Á

Ảnh chụp màn hình TechInAsia

Một vài trong số các công ty này tập trung vào AI có khả năng tự hành (Agentic AI), phát triển các giải pháp cho phép AI tự động hoàn thành nhiệm vụ thay cho người dùng. Giữa "một rừng" tên tuổi chủ yếu đến từ Singapore và Indonesia, trong danh sách 50 startup sáng giá của TechAsia có 2 doanh nghiệp Việt làm AI, nhưng hướng đi khác nhau. Trong đó, AI Hay tập trung phát triển nền tảng cộng đồng nhằm thỏa mãn nhu cầu hỏi đáp, tìm kiếm thông tin của hàng triệu người Việt. Doanh nghiệp còn lại thì tập trung cho giải pháp giúp nông dân nuôi tôm.

Tháng 7 vừa qua, AI Hay - nền tảng kết hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh với mạng xã hội do các kỹ sư Việt Nam phát triển đã công bố gọi vốn thành công vòng series A với số tiền 10 triệu USD, nâng tổng vốn huy động của đơn vị lên 18 triệu USD, tiến gần hơn đến mục tiêu mang đến công cụ AI thông minh, dễ tiếp cận và phục vụ cuộc sống hàng ngày của người Việt.

Theo báo cáo thị trường AI tiêu dùng Việt Nam năm 2025 của Decision Lab, AI Hay đứng thứ 6 trong danh sách 10 công cụ trí tuệ nhân tạo được sử dụng nhiều nhất Việt Nam trong quý 2/2025. Báo cáo nhận định dù các sản phẩm quốc tế đang chiếm ưu thế và mạnh mẽ, nền tảng AI "nội địa" vẫn ghi được dấu ấn nhờ sự gần gũi và thấu hiểu người Việt. Nhận định này cũng được thể hiện qua việc nền tảng của Việt Nam đứng thứ 2 danh sách về mức độ hài lòng của người dùng (47%), chỉ đứng sau ChatGTP của OpenAI (51%).

AI Việt góp phần định hình bối cảnh trí tuệ nhân tạo Đông Nam Á - Ảnh 2.

Công ty AI Việt nhận được mức độ hài lòng cao thứ 2 ngay tại thị trường quê hương

Ảnh chụp màn hình

"Chúng tôi tin rằng AI không chỉ dành cho chuyên gia, mà phải trở thành công cụ phổ thông, đến được với từng người Việt, bắt đầu từ sinh viên - những người sẽ kiến tạo tương lai đất nước", anh Trần Quang Đức, CEO AI Hay từng chia sẻ sau khi gọi vốn thành công gần đây.

Ưu điểm của nền tảng này là giúp người dùng đặt bất kỳ câu hỏi nào và nhận lại kết quả chính xác, tin cậy, có trích dẫn minh bạch, đặc biệt phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam. Bên cạnh việc hỗ trợ tiếp cận tri thức, công cụ còn xây dựng cộng đồng tương tác, nơi người dùng chia sẻ kiến thức, cùng thảo luận và đóng góp ý kiến, tạo ra môi trường học hỏi văn minh. Hướng đi này cũng tương đồng với nhiều startup AI khác tại Đông Nam Á, nơi công ty khởi nghiệp nhìn thấy cơ hội phát triển nhờ khả năng am hiểu văn hóa bản địa cũng như khu vực, điều mà các doanh nghiệp mạnh hơn đến từ Mỹ, Trung Quốc... chưa có được.

AI Hay hiện được cung cấp thông qua website và ứng dụng cùng tên trên các kho phần mềm của hai nền tảng di động iOS lẫn Android. Xuất hiện lần đầu vào tháng 6.2024, chỉ sau một năm hoạt động, AI Hay hiện có hơn 10 triệu lượt tải ứng dụng, xử lý thành công hơn 100 triệu câu hỏi mỗi tháng, đồng thời nhận được đánh giá 4,8/5 điểm từ hơn 140.000 người dùng thực tế.

AI Hay miễn phí 15.000 tài khoản cho trường Đại học Luật TP.HCM

AI Hay miễn phí 15.000 tài khoản cho trường Đại học Luật TP.HCM

AI Hay vừa hợp tác với Trường Đại học Luật TP.HCM, tặng 15.000 tài khoản Pro, thúc đẩy chuyển đổi số trong nhà trường và nâng cao năng lực số cho sinh viên, giảng viên.

