Lan tỏa trên mạng xã hội: Người phụ nữ 4 năm đạp xe đi làm

Chị Phương làm công việc huấn luyện và tư vấn về đóng gói sản phẩm, dịch vụ khác biệt trong ngành làm đẹp. Gần đây, cộng đồng mạng rất quan tâm về clip chia sẻ hành trình 4 năm đạp xe đi làm của chị. Nhiều người tò mò, hỏi chị kinh nghiệm để áp dụng.

Chị Phương chọn xe đạp trợ lực làm phương tiện đi làm Ảnh: NVCC

Những điều bất ngờ

Cuối năm 2019, chị Phương quyết định bán ô tô vì khó tìm được chỗ gửi xe gần nhà cũng như ở công ty. Nhà cách chỗ làm không quá xa, chỉ khoảng 7 km nên chị chuyển sang đi xe ôm công nghệ. Trong giai đoạn dịch Covid-19, có những thời điểm xe ôm công nghệ hạn chế chở khách, chị mượn xe đạp trợ lực của mẹ đi chợ, siêu thị… để rồi "dính" với xe đạp cho đến giờ.

Dùng xe đạp trợ lực, chị Phương không mất quá nhiều sức. Lúc mới đạp, chị duy trì đều đặn 5 ngày/tuần. Lúc di chuyển cũng là lúc vận động thể lực, nên thay vì mất 1 giờ lái xe, 1 giờ tập thể dục thì đạp xe giúp chị tiết kiệm được một nửa thời gian. Chưa kể, chi phí bảo dưỡng, khấu hao… của xe đạp trợ lực cũng không cao, giúp chị tiết kiệm thêm một khoản.

Những lúc tham dự sự kiện cần ăn mặc cầu kỳ hơn ngày thường, chị đi xe công nghệ Ảnh: NVCC

Lúc còn đi ô tô, chị Phương luôn lo lắng vấn đề kẹt xe trên đường, muốn ăn uống dọc đường cũng sợ không có chỗ gửi xe… Khi đi xe đạp, chị có thời gian len lỏi qua những con phố nhỏ, nghe tiếng chim, ngửi được hương hoa sen hay mùi thơm từ những quán ăn vỉa hè Hà Nội - nơi chị sinh ra và lớn lên.

Chị Phương chia sẻ mỗi khi đạp xe, chị mang khẩu trang chống bụi, bôi kem, mặc áo khoác chống nắng và chọn trang phục phù hợp. Khi cần ăn mặc trang trọng để phục vụ công việc, chị đi xe công nghệ, tạo cho bản thân sự thoải mái, không gò bó.

Nếu hôm nào không đạp xe, chị sắp xếp bù lại vận động bằng cách tập yoga ở công ty sau giờ làm hoặc đi bộ, chạy bộ. "Đạp xe đã tạo cho tôi thói quen tập luyện, duy trì 5 - 6 buổi vận động/tuần. Trong khi trước đây tôi từng nghĩ mình là người không bao giờ tập thể dục được", chị nói.

Cần sự kiên trì

Đặt mục tiêu tập thể dục để đẹp, khỏe là điều bình thường nhưng nhiều người khi bắt đầu tập thường đặt mục tiêu cao, ngoài khả năng của bản thân. Tâm lý chung của nhiều người là muốn quá trình tập luyện mang lại hiệu quả nhìn thấy được trong thời gian ngắn nhất nhưng họ quên rằng cần phải duy trì tập đều đặn.

Chị Phương duy trì vận động đều đặn mỗi ngày Ảnh: NVCC

Trong nhiều bình luận trên mạng xã hội, có người bày tỏ cảm ơn khi chị Phương đã truyền cho họ năng lượng để bắt đầu thực hành lối sống lành mạnh. Tuy nhiên cũng có người cho hay vì nhiều lý do như con cái, quãng đường, thời gian… khiến họ không thể tập luyện theo cách đạp xe như chị.

Về điều này, chị Phương cho biết: "Trong mỗi giai đoạn, mọi người cần xác định được mình cần ưu tiên vào điều gì. Khi con còn nhỏ, các bạn phải ưu tiên chăm sóc con. Khi quãng đường từ nhà đến công ty xa thì phải ưu tiên phương tiện di chuyển tối ưu. Với bản thân tôi, lựa chọn đạp xe là phù hợp, nên muốn chia sẻ để những người đang có ý định có thêm động lực và kinh nghiệm để thực hiện".

"Mua xe đạp thì dễ nhưng kiên trì, duy trì mới khó. Mọi sự tập luyện đều mệt, nhưng nếu là người thực sự muốn làm thì sẽ tìm cách, chứ không tìm cớ để từ bỏ. Muốn bước vào kỷ nguyên vươn mình thì bản thân mình phải có đủ sức khỏe để vươn", chị Phương chia sẻ thêm.