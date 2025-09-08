CSGT xác minh clip tài xế ô tô chèn ép xe tải ở cửa ngõ tây bắc

Theo đó, đoạn clip dài khoảng 20 giây, ghi lại cảnh chiếc ô tô con mang biển số TP.HCM do nam tài xế điều khiển. Khi chiếc xe tải chạy cùng chiều phía sau chuyển làn định vượt lên thì tài xế lái chiếc ô tô trên đánh lái, chèn ép trước đầu, không cho xe tải vượt.

Chiếc ô tô chèn ép trước đầu xe tải ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tài xế xe ô tô thò tay và đầu ra ngoài ghế lái, nhìn về phía chiếc xe tải định vượt rồi nhấn ga chạy đi.

Tiếp đó, khi đến giao lộ, tài xế chiếc ô tô tiếp tục thò tay, đầu ra ngoài ghế lái, lớn tiếng, chỉ tay về phía xe tải bị chèn ép trước đó.

Qua xác minh, sự việc xảy ra trên đường Lê Quang Đạo (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM vào chiều 7.9.

Anh T.C.H.T (38 tuổi, ở TP.HCM) cho biết, thời điểm trên, anh chạy xe tải trên đường Lê Quang Đạo, hướng về ngã tư An Sương.

Lúc này, chiếc ô tô con nói trên do người đàn ông chừng 30 tuổi điều khiển có bật đèn và còi xin vượt. Tuy nhiên, phía trước nhiều xe đang lưu thông nên anh T. vẫn di chuyển. Đây có thể là nguyên nhân khiến người đàn ông điều khiển ô tô phía sau bức xúc dẫn đến vụ việc như trong clip sau khi đã vượt lên phía trước xe tải anh T.

Xe tải bị ô tô chèn ép suýt va vào con lươn và phương tiện đi đường, anh T. bức xúc nên gửi thông tin vào app thông tin giao thông để cơ quan chức năng xử lý.

Liên quan vụ tài xế ô tô chèn ép xe tải này, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã nắm thông tin, đang xác minh để làm rõ, xử lý.