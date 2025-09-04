Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe tải cố tình tông đổ gác chắn tàu, rơi gãy mũi người đi đường

Mai Hà
04/09/2025 17:08 GMT+7

Dù gác chắn tàu đã hạ, xe tải vẫn cố tình tông qua khiến gác chắn tự động hư hỏng nặng, rơi xuống làm gãy mũi một người tham gia giao thông. Sự cố xảy ra chiều 3.9 tại đường sắt Cẩm Giàng - Cao Xá (Hải Phòng).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sự cố xảy ra khoảng 13 giờ 57 ngày 3.9, tại đường ngang cảnh báo tự động.

Đây là khu vực đường ngang có lắp đặt cần chắn tự động tại Km ĐS 44 + 210, khu Cẩm Giàng - Cao Xá, tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng thuộc địa bàn xã Mao Điền - TP.Hải Phòng (xã Tân Trường, H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũ). 

Ô tô tải cố tình tông đổ gác chắn tàu, rơi gãy mũi người đi đường - Ảnh 1.

Xe tải cố tình lao tới khi gác chắn tàu đang hạ, làm gãy gác chắn

ẢNH: ĐSVN

Lái xe tải khi đi qua đường ngang đã cố tình không chấp hành tín hiệu chuông, đèn và biển "Dừng lại quan sát tàu hỏa khi qua đường sắt" trong khi cần chắn tàu đang hạ báo hiệu có tàu qua đường ngang.

Xe tải cố tình vượt qua đường sắt đã gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống cần chắn tự động, làm gãy 2 cần chắn do Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội đang quản lý, khai thác và sử dụng.

Cần chắn còn lại bị gãy ngậm, khi nâng lên cho tàu thông qua đã gãy rời và rơi trúng vào người tham gia giao thông là chị P.T.N (trú tại xã Mao Điền, TP.Hải Phòng), khiến chị N phải khâu 5 mũi và gãy sụn tai.

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 8 tháng năm 2025 liên tục xảy ra tình trạng ô tô cố tình vi phạm, vượt tín hiệu cảnh báo đường ngang, va cần chắn tự động và chắn có người gác...

Mặc dù giảm mạnh về số vụ việc nhưng vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn chạy tàu, an toàn tính mạng người tham gia giao thông, gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

Cũng trong 8 tháng, trên toàn tuyến đã ghi nhận 201 vụ ô tô và xe máy vi phạm tín hiệu đường ngang có chắn tự động và chắn có người gác.

Xe tải cố tình lao qua đường ray khi gác chắn tàu đang hạ - Video: ĐSVN

Trong đó, quý 1 xảy ra 112 vụ, chủ yếu tập trung tại các tuyến có mật độ giao thông đường bộ cao, ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân chưa tốt, công tác xử lý vi phạm còn nhiều hạn chế.

Quý 2 giảm còn 60 vụ, sau khi các đơn vị đường sắt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, lực lượng công an địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Trong tháng 7, tháng 8 xảy ra 29 vụ, trong đó có 2 vụ xe máy đâm vào dàn chắn khi chắn đã đóng.

Ngoài ra, tại các đường ngang có cần chắn tự động đã xảy ra 9 vụ tai nạn, làm bị thương 5 người, chết 5 người (đều là những người đi xe máy cố tình vượt tín hiệu chuông đèn và khi cần chắn đã đóng).

