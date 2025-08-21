Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bị CSGT phạt không thắt dây an toàn qua camera: Tài xế nói sẽ chú ý hơn

Trần Kha
Trần Kha
21/08/2025 16:29 GMT+7

Nhiều trường hợp tài xế xe khách, xe đầu kéo vi phạm quy định không thắt dây an toàn bị phát hiện qua camera giám sát và CSGT lập biên bản xử lý.

Sáng 21.8, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM tổ chức lập chốt kiểm tra các phương tiện ô tô vận tải hành khách và hàng hóa trên đường Phan Văn Khải, xã Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ). 

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT đã sử dụng camera giám sát hành trình trên xe để phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp tài xế vi phạm quy định về giao thông, đặc biệt là lỗi không thắt dây an toàn.

Bị CSGT phạt không thắt dây an toàn qua camera: Tài xế nói sẽ chú ý hơn- Ảnh 1.

CSGT dừng phương tiện để kiểm tra

ẢNH: TRẦN KHA

Hơn 9 giờ sáng, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe khách mang biển số 29H - 935.xx, đang di chuyển hướng về Tây Ninh. Tài xế điều khiển xe là anh N.M.T (33 tuổi, ở Tây Ninh).

Qua kiểm tra camera hành trình, lực lượng CSGT phát hiện tài xế không thắt dây an toàn. Dù ban đầu phân trần, anh N.M.T sau đó đã thừa nhận vi phạm và ký vào biên bản xử lý.

Cùng thời điểm, một xe khách khác mang biển số 50E - 163.xx, do tài xế P.T.V (41 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển, cũng bị dừng để kiểm tra. Kết quả trích xuất camera hành trình cho thấy tài xế P.T.V không thắt dây an toàn. Sau khi xem lại hình ảnh từ camera, tài xế này thừa nhận lỗi vi phạm và ký vào biên bản.

Bị CSGT phạt không thắt dây an toàn qua camera: Tài xế nói sẽ chú ý hơn- Ảnh 2.

CSGT kiểm tra camera giám sát gắn trên xe

ẢNH: TRẦN KHA

Tiếp đó, lực lượng CSGT kiểm tra xe đầu kéo mang biển số 50H - 934.xx do tài xế Q.T (36 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển.

Tài xế cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan, đồng thời kết quả kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy đều âm tính. 

Tuy nhiên, qua trích xuất camera giám sát, CSGT phát hiện tài xế Q.T không thắt dây an toàn. Dù giải thích rằng do vội lên xe nên chưa kịp thắt dây, anh Q.T sau khi xem lại hình ảnh đã đồng ý ký vào biên bản vi phạm.

Chia sẻ với lực lượng chức năng, tài xế Q.T cho biết: "Tôi biết mình chạy xe kích thước lớn nên phải cẩn trọng. Tôi luôn tuân thủ tốc độ, giờ giấc lái xe, không sử dụng rượu bia hay chất kích thích. Tuân thủ luật giao thông là bảo vệ chính mình và người khác. Việc thắt dây an toàn sau này tôi sẽ chú ý hơn".

Bị CSGT phạt không thắt dây an toàn qua camera: Tài xế nói sẽ chú ý hơn- Ảnh 3.

Camera ghi lại tài xế không thắt dây an toàn khi lái xe

ẢNH: TRẦN KHA

Bị CSGT phạt không thắt dây an toàn qua camera: Tài xế nói sẽ chú ý hơn- Ảnh 4.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế

ẢNH: TRẦN KHA

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không thắt dây an toàn khi lái xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. 

Một cán bộ CSGT tại chốt kiểm tra cho biết, trước đây việc xử lý lỗi không thắt dây an toàn gặp nhiều khó khăn do một số tài xế chối cãi, đặc biệt khi xe không có thiết bị ghi hình. 

Tuy nhiên, với việc bắt buộc lắp camera giám sát hành trình trên các phương tiện vận tải, các hành vi vi phạm như không thắt dây an toàn giờ đây khó có thể chối cãi.

Việc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của các tài xế, góp phần đảm bảo an toàn trên các tuyến đường.

