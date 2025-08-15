Tài xế 'gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát

Ngày 15.8, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra xe ô tô vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm các quy định về giao thông tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Hưng (quận 7 cũ). Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm thông qua kiểm tra camera giám sát hành trình trên xe. Các trường hợp vi phạm khi bị CSGT lập biên bản xử lý đều "tâm phục khẩu phục".

CSGT lập chốt kiểm tra ô tô vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm các quy định về giao thông ẢNH: TRẦN KHA

Hơn 8 giờ, xe khách biển số 64H - 030.xx do tài xế N.T.K (47 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển bị phát hiện cả tài xế và hành khách không thắt dây an toàn.

Tại chốt kiểm tra của CSGT, tài xế K. cho biết, đây là lần đầu bị bắt lỗi thông qua camera hành trình gắn trên xe nên khá bất ngờ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt 1,8 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe (GPLX) của tài xế này.

Tương tự, xe khách 50H - 638.xx do tài xế P.Q.B (47 tuổi, ở Quảng Ngãi) điều khiển cũng bị xử phạt vì không thắt dây an toàn khi đang lái xe.

Tài xế sau khi chăm chú quan sát lại hình ảnh vi phạm thông qua hình ảnh camera giám sát trên xe, tài xế này gật đầu với CSGT, xác nhận mình vi phạm và ký vào biên bản.

Tiếp đó, tài xế N.V.C (33 tuổi, ở Đồng Tháp) điều khiển xe tải 63H - 054.xx bị phát hiện sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập hệ thống khi kinh doanh vận tải hàng hóa. Với vi phạm này, tài xế bị xử phạt 1,5 triệu đồng, tạm giữ GPLX và trừ điểm trên GPLX.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không thắt dây an toàn khi lái xe ô tô sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với hành vi sử dụng tài khoản đăng nhập để lưu thông không đúng quy định, tài xế sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên bằng lái xe.

Trước đây, việc xử lý nhiều lỗi vi phạm như sử dụng điện thoại khi lái xe hay không thắt dây an toàn gặp khó khăn, bởi nhiều tài xế chối cãi do trên xe không có thiết bị ghi hình.

Camera giám sát trên xe ghi lại người ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn ẢNH: TRẦN KHA

CSGT lập biên bản xử lý vi phạm lái xe ô tô ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, với quy định mới về việc lắp đặt camera giám sát hành trình trên các phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng đã có đủ căn cứ để xử phạt. Việc CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm của các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là tại các cửa ngõ và bến xe, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.